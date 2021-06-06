Российский депутат Валуев - о форме сборной Украины: Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации

Депутат Госдумы России, а в прошлом чемпион мира по боксу, Николай Валуев дал комментарий на счет формы, в которой сборная Украины будет играть на Евро-2020:

"Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно.

Политика – такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория Российской Федерации. Это не обсуждается", – сказал Валуев.