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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Российский депутат Валуев - о форме сборной Украины: Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации

Национальная сборная Украины
(33 голосов)

На России идет активное обсуждение новой формы нашей сборной

Российский депутат Валуев - о форме сборной Украины: Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации

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Новина українською

Депутат Госдумы России, а в прошлом чемпион мира по боксу, Николай Валуев дал комментарий на счет формы, в которой сборная Украины будет играть на Евро-2020:

"Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно.

Политика – такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория Российской Федерации. Это не обсуждается", – сказал Валуев.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Николай Валуев
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(33 голосов)
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Источник:
Championat

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Комментарии (79)
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tamerlan58 (Львов)
07.06.2021 в 15:08
Яки депутати,такий парламент і країна. Чому девуватися- черговому дебілізму з країни лаптів?
Ответить
+2
0
Djon (Киев)
07.06.2021 в 14:53
Дивлюсь на нього, і мені здається, що еволюція пішла назад. Він у дзеркало себе бачив? Може не зрозумів, що це він у відображенні?
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 11:26
У вчених колах існує теорія, що неандертальці і гомо сапієнс схрещувалися і мали потомство. Вона поки не доведена, але здається Валуєв - наглядний її доказ!
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+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 09:58
Главное не забудь подтереться и съесть эту бумажку, амеба.
Ответить
+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 09:10
Некрасивый он какой-то!
Ответить
+4
-1
Hanter44 (Baburka)
07.06.2021 в 09:18
Рожа! Какую Бог дал.Точнее это то что оставалось.
Ответить
+3
-1
Acsakal (Kharkov)
07.06.2021 в 09:22
Типовий скрєпний росіянець.
Ответить
+3
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
07.06.2021 в 08:26
Расскажите отбитому - что это как раз таки обсуждается еще как ... А если он в вакууме = это его личные половые трудности ...
Ответить
+7
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.06.2021 в 08:16
Мля , ця ковбасна біомаса ще і мислі ізлагаєт !!!? Чямпійон серед продукції ковбасного фальсифікату . Це чудо ростєхнано , раша техннолоджі - гаварящая сировялєнная . Із статусом дєпутата госдури , між іншим.
Ответить
+8
0
Acsakal (Kharkov)
07.06.2021 в 09:23
Прямий потомок Челубея. Або "Пересвєта".
Ответить
+4
-2
Hanter44 (Baburka)
07.06.2021 в 08:09
Какая рожа!Таким детей пугать на уровне Бабы Яги и Кощея.
Ответить
+8
-2
djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 23:39
тупое рабское существо....олицетворение большинства ему подобных в рашестане.
Ответить
+13
-1
avatar
ascent (Луксор)
06.06.2021 в 23:10
На каждого Валуева у нас есть свой мегамозг - Кличко...
Ответить
+3
-14
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.06.2021 в 08:22
Між іншим , ти скільки іноземних знаєш ?
Ответить
+6
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
07.06.2021 в 08:27
Кличко конечно еще тот дебил - но до Валуева ему еще далеко
Ответить
+4
-4
can (Торонто, Львов)
07.06.2021 в 11:55
На каждого луганчанина есть свой луг...ндон, у которого смысл жизни гадить на этом сайте. Тебе еще не надоело выслушивать, что о тебе думают. Или ты мозахист? Если троль, то п-х на тебя. Воспринимаешься как клоун.
Ответить
0
0
Chuzman
06.06.2021 в 23:08
Вот кому не покуй, что и как там, толкует эта харя!?
Ответить
+11
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.06.2021 в 23:00
Божечки, оно ещё и разговаривать умеет
Ответить
+13
-1
oda1979 (Запорожье)
06.06.2021 в 22:12
Мне ппжется, один из Кличков должен озаботится словами Валуева и объяснить ему на ринге, что он человеку валуеву свойственно ошибаться и левым хуком попросить извиниться в сказанном.
Ответить
+16
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.06.2021 в 23:10
В думе столько долб.ебов, что даже братья устанут.
Ответить
+14
-1
can (Торонто, Львов)
07.06.2021 в 11:41
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.06.2021 в 22:10
Коля - жертва інцесту, зміг прочитати текст з папірця! Небачений успіх запорєбрікової науки!
Ответить
+16
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 22:50
Брат Ківи.
Ответить
+16
0
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 06:48
Olegyurchak
+7
-1
avatar
anonimus (Київ)
06.06.2021 в 22:07
Можна бути тупим усе життя, але Крим - це Україна!
Ответить
+25
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 09:57
Ответить
+1
0
gvi777 (Вишгород)
06.06.2021 в 21:51
Та повернете як всю східну Європу, і прибалтику. Ще й всі збитки відшкодуєте.
Ответить
+21
-1
avatar
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
06.06.2021 в 22:02
Львов Польше верни! РО гуль ипаны=й!
Ответить
+2
-23
Coiper (Kharkiv)
06.06.2021 в 22:05
С какого будуна? Ты хоть в донецке своем или в Киеве пасешься и п.здишь
+18
-2
Smooth da Hustler (Львів)
06.06.2021 в 22:06
А че Львов поляки создали?))
+14
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
06.06.2021 в 22:07
Завали свій спермоприймач, рогуль окупований.
+14
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 22:51
Їб...те обов'язково вилізе. І кликати не треба.
+7
-1
avatar
ascent (Луксор)
06.06.2021 в 23:11
Smooth da Hustler (Львів), а ты живешь во Львове и не знал?
0
-13
aleks68
06.06.2021 в 23:16
пусть паРАША вернёт всё что хапнула падаль продажная
+10
0
Чревовещатель (Фабрика Рошен)
07.06.2021 в 00:01
Забей, ВОНО не поймёт. Тут столько ПАТРІОТІВ собралось, что лучше даже не пытаться что-то им объяснить.
0
-8
Smooth da Hustler (Львів)
07.06.2021 в 00:43
ascent (Луксор) По твоему Данило Галицкий поляк?))
+9
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 11:21
Луксор,Укрепленный град Львов был построен вчесть сына Льва в 1256г. королем Руси Данилом Галицким и был в составе Галицко-Волынского княжества и затем Руського королевства до1387г.(131год)Затем речьПосполита с 1387 по1772(385лет),потом Австро-Венгрия с1772 по1914(142года),затем еще 20 лет речь Посполита с 1919 по 1939г,затем на 2года вернулся домой в УССР с 1939 по 1941,затем с 1944 и по сегодня2021г. официально и документально вернулся домой в УССР и Украину.Зачем я так подробно рассказываю,чтобы до тебя и жителя Донецка дошло,что ворованное все равно вернется домой.Или ты полагаешь,что если король Казимир напал разграбил казну и украл на 400 лет (в стиле Москвы)то по давности лет прощается.Все рассказы о Сталине и поляках,которые подарили Львов Украине-абсурд.Никто ничего не дарил-просто ворованное вернулось домой в Русь-Украину.
+2
0
can (Торонто, Львов)
07.06.2021 в 11:32
То: Smooth da Hustler (Львів) А ты думаешь эти толины и акценты когда-нибудь хоть какую-нибудь книгу в руки брали, или знают, что такое история? Там мозг как у котенка. Заранее извиняюсь перед нормальными донбассцами, но понятия там такие: в тюрьме не сидел - значит не пацан. Там же наркота еще в советские времена вместо хлеба была.
0
0
avatar
alex69 (Париж)
06.06.2021 в 21:43
Обезьяна умеет разговаривать?
Ответить
+17
-3
aleks68
06.06.2021 в 21:39
посмотрите на это лапотное е.... всем всё понятно?плюс полное отсутствие мозгов.остатки которых отбили на ринге.кому нужно мнение этих .....валуевых,колосковых и прочей лапотной швали здесь в Украине?
Ответить
+17
-3
poni74 (Харьков)
06.06.2021 в 21:29
Шрек российский
Ответить
+16
-3
hrenat (boston)
06.06.2021 в 21:59
Не оскорбляй Шрека
Ответить
+14
-3
hrenat (boston)
06.06.2021 в 21:59
Это гоблин
Ответить
+11
-2
Dimka26 (Чернигов)
06.06.2021 в 21:18
То есть, получается, что при незаконном захвате Крыма, сборная еще и виноватой осталась. Это нонсенс.
Ответить
+16
-3
Dimka26 (Чернигов)
06.06.2021 в 21:16
Не думал, что там такие неадекваты. Я предполагал, что там есть подлые, циничные депутаты и руководители, но чтобы до такого опуститься - это мрак. Чего это сборная должна убирать свою же карту Украины?
Ответить
+14
-3
тутти-10 (Сумська область)
06.06.2021 в 21:04
Якщо сайт буде друкувати думку кожного піда..ра, що живе на болотах, ми новин більше ніяких не знатимемо. Досить уже. Тепер, якщо якась свинособака крякне від нашої чудової форми, тоді пишіть. А то передруковувати думку кожного гандо...на багато честі
Ответить
+22
-3
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 20:58
хлопці давайте вже віддамо цей крим? адже який референдум не проводь варіант восоедінія з росією переможе. ну так навіщо тоді такі провокації з формою збірної?
Ответить
+3
-29
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 21:02
Давай тебе віддамо? Навіщо Україні такий?
Ответить
+23
-3
тутти-10 (Сумська область)
06.06.2021 в 21:06
Подивіться на його граматику і побудову речень. Це лапнєногий вєлєкарос, що сидить на болотах і тролить
+16
-3
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 21:07
Типичное быдло, от общей проблемы ты уходишь на личностные. Ну реально ты как же понимаешь что я прав ну так и зачем тогда все это надо?
+2
-20
тутти-10 (Сумська область)
06.06.2021 в 21:09
Козломордий, тебе кокошнік видає. Работай над сабой, усавєршенствуйся)
+18
-3
Леонід Скачков (Рівне)
06.06.2021 в 21:08
З такими,як ти,ніяких земель не напасешся!
Ответить
+14
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 21:23
Ты уже и в этой теме закопипастил этот бред. Где ещё стоит ждать эту цитату с кремлёвского темника? С Одессы говоришь? Хех!!! ))))
Ответить
+14
-2
avatar
nin-mir (Запорожье)
07.06.2021 в 10:14
А давай "Шарик" мы тебя продадим
Ответить
+1
0
budo2012 (Чугуев)
06.06.2021 в 20:50
ну если говорящая голова про Крым заикнулась(а еще он туду ест) то видимо нехило подгорает у скрепоносных))))
Ответить
+16
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.06.2021 в 20:47
Мати рідна,ото інтелект.Колян на фото просто пупсік
Ответить
+16
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:43
Госдума, давайте вже наступного клоуна.
Ответить
+15
-1
Magistr (Запорожье)
06.06.2021 в 20:41
В Российской госдуме в депутаты берут животных? Ох епт. Ну что за страна. Как такое государство вообще может существовать?
Ответить
+19
-1
Карибський Українець (Kingstown)
06.06.2021 в 20:32
оно говорит
Ответить
+20
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:35
Та яке там, читае телетекст по складам.
Ответить
+14
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
06.06.2021 в 20:22
халуев иди на йух
Ответить
+23
-1
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 20:21
Как бы не было грустно,но Никола Прав.В Крыму РФ и все забыли про кошмар под название Украина.Мы должны делами показать им,что мы лучше.А не рисовать на футболках неправильные карты.Крім І Донбасс уже другие территории.Верим в команду и хотелось бы сыграть с РФ в финале и победить 1-2!Давно мы с ними не играли!
Ответить
+2
-37
efim423 (odessa)
06.06.2021 в 20:22
ты что боярышником привился )) ?
Ответить
+28
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.06.2021 в 20:26
Схоже,що тут олексіним підвонює ! Мабуть знову змінив нік !
+17
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:33
Ні росіянин --- це діагноз.
+17
-2
avatar
trafalgar (Запорожье)
06.06.2021 в 20:29
напоминает мне таких челов как водитель трамвая и олексин, иди нах отсюда
Ответить
+17
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 20:35
Не надо шифроваться. Уже все адекватные форумчанин давно знают, что ты за г…рейфукт.
Ответить
+15
-1
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 20:56
Я не Химик Саня.С чем ты не согласен?
+1
-12
Chuzman
06.06.2021 в 23:01
А где ты там неправильную карту увидел? Так же не согласен, что какой-то ботдумает что он "все".
Ответить
+6
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
06.06.2021 в 23:38
Стекломоя перебрал и матрешкой закусил.
Ответить
+5
0
efim423 (odessa)
06.06.2021 в 20:21
Пробирочный модест из бурятии ,а ну брысь в свою юрту .
Ответить
+19
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
06.06.2021 в 20:18
Фото Валуя - просто шикарне! Колективний ломброзо адабряіт!
Ответить
+24
0
Очманілий Заєць (Odessa)
06.06.2021 в 20:17
Якби це були б наші "фантомні болі", то на московських болотах цього просто б не помітили. А так - на кожному західномонгольському сайті ця новина рве пердаки козлорогим. :-)
Ответить
+21
-1
1966macdowell (Київ)
06.06.2021 в 20:14
Ця форма бомбезна, а що вона робить з мокшами, то взагалі треш)
Ответить
+26
-1
avatar
serhi2011 (Барселона)
06.06.2021 в 20:12
от і хай мріє далі,звісно,що дурень думкою багатіє(с)
Ответить
+17
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:08
Їх там що, по годинах гавкати випускають?
Ответить
+24
-1
Algrab (Костопiль)
06.06.2021 в 20:06
Шаріков все ж таки дав нащадків...
Ответить
+26
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 20:05
Оце так, саме інтелектуальне вилізло.
Ответить
+23
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
06.06.2021 в 20:05
только вы так и считаете мокши епаные, единоросы и ты е балуев с пробитой головой
Ответить
+23
-2


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