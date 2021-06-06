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Ярмоленко в ТОП-10 игроков среди 50 лучших сборных по результативным действиям за матч
Андрей обошел в списке Агуэро, Санчеса, Эриксена и Жиру
Фото Павла Кубанова - УАФ
Издание GiveMeSport составило рейтинг действующих игроков ТОП-50 сборных в рейтинге ФИФА по соотношению голов и результативных передач к числу сыгранных игр в футболке национальной команды.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в десятку лучших футболистов по этому показателю - 31-летний игрок лондонского "Вест Хэма" сыграл за украинскую национальную команду 93 матча, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей и 21 голевую передачу.
В ТОПе Ярмоленко обошел Серхио Агуэро, Алексиса Санчеса, Кристиана Эриксена, Оливье Жиру и Эдуардо Варгаса.
ТОП-10:
1. Неймар (Бразилия) – 65 забитых мячей и 44 голевые передачи в 104 – 1,04 в среднем за поединок.
2. Мохамед Салах (Египет) – 43/21/69 (0,93).
3. Лионель Месси (Аргентина) – 72/51/143 (0,86).
4. Луис Суарес (Уругвай) – 62/35/116 (0,84).
5. Криштиану Роналду (Португалия) – 103/41/174 (0,83).
6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 59/14/92 (0,79).
7. Роберт Левандовски (Польша) – 66/23/118 (0,75).
8. Томас Мюллер (Германия) – 38/36/101 (0,73).
9. Антуан Гризманн (Франция) – 36/27/90 (0,70).
10. Андрей Ярмоленко (Украина) – 38/21/93 (0,63).
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