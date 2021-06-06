Ярмоленко в ТОП-10 игроков среди 50 лучших сборных по результативным действиям за матч

Издание GiveMeSport составило рейтинг действующих игроков ТОП-50 сборных в рейтинге ФИФА по соотношению голов и результативных передач к числу сыгранных игр в футболке национальной команды.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в десятку лучших футболистов по этому показателю - 31-летний игрок лондонского "Вест Хэма" сыграл за украинскую национальную команду 93 матча, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей и 21 голевую передачу.

В ТОПе Ярмоленко обошел Серхио Агуэро, Алексиса Санчеса, Кристиана Эриксена, Оливье Жиру и Эдуардо Варгаса.

ТОП-10:

1. Неймар (Бразилия) – 65 забитых мячей и 44 голевые передачи в 104 – 1,04 в среднем за поединок.

2. Мохамед Салах (Египет) – 43/21/69 (0,93).

3. Лионель Месси (Аргентина) – 72/51/143 (0,86).

4. Луис Суарес (Уругвай) – 62/35/116 (0,84).

5. Криштиану Роналду (Португалия) – 103/41/174 (0,83).

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 59/14/92 (0,79).

7. Роберт Левандовски (Польша) – 66/23/118 (0,75).

8. Томас Мюллер (Германия) – 38/36/101 (0,73).

9. Антуан Гризманн (Франция) – 36/27/90 (0,70).

10. Андрей Ярмоленко (Украина) – 38/21/93 (0,63).