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Национальная сборная Украины
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Ярмоленко в ТОП-10 игроков среди 50 лучших сборных по результативным действиям за матч

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей обошел в списке Агуэро, Санчеса, Эриксена и Жиру

Ярмоленко в ТОП-10 игроков среди 50 лучших сборных по результативным действиям за матч

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Издание GiveMeSport составило рейтинг действующих игроков ТОП-50 сборных в рейтинге ФИФА по соотношению голов и результативных передач к числу сыгранных игр в футболке национальной команды.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в десятку лучших футболистов по этому показателю - 31-летний игрок лондонского "Вест Хэма" сыграл за украинскую национальную команду 93 матча, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей и 21 голевую передачу.

В ТОПе Ярмоленко обошел Серхио Агуэро, Алексиса Санчеса, Кристиана Эриксена, Оливье Жиру и Эдуардо Варгаса.

ТОП-10:

1. Неймар (Бразилия) – 65 забитых мячей и 44 голевые передачи в 104 – 1,04 в среднем за поединок.

2. Мохамед Салах (Египет) – 43/21/69 (0,93).

3. Лионель Месси (Аргентина) – 72/51/143 (0,86).

4. Луис Суарес (Уругвай) – 62/35/116 (0,84).

5. Криштиану Роналду (Португалия) – 103/41/174 (0,83).

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 59/14/92 (0,79).

7. Роберт Левандовски (Польша) – 66/23/118 (0,75).

8. Томас Мюллер (Германия) – 38/36/101 (0,73).

9. Антуан Гризманн (Франция) – 36/27/90 (0,70).

10. Андрей Ярмоленко (Украина) – 38/21/93 (0,63).

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В статье: Андрей Ярмоленко сборная Украины
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Источник:
GiveMeSport

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Комментарии (7)
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Hanter44 (Baburka)
07.06.2021 в 12:55
Вот если бы и украинская сборная туда попала...
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0
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can (Торонто, Львов)
07.06.2021 в 12:25
Що скажете, ярмоленкофоби?
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 13:28
Вони розгублені і в траурі!
Ответить
0
0
Viktt (К-Ш)
07.06.2021 в 05:42
В харошу компашку Ярмоленко попав в цьому рейтингу.:)
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+3
0
маматрахер228 (Киев)
06.06.2021 в 22:59
Понятное дело, это ж Ярмола, наша надежда
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+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
06.06.2021 в 22:23
ОЦЕ несподіване досягнення Всі нормальні вболівальники знають, хто ГОЛОВНИЙ голеадор у нашій збірній, утім що це 9 показник то дійсно несподівано. Тепер головне, щоб Андрій його не погіршив в в цьому році!
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+5
0
sergio07 (Запоріжжя)
07.06.2021 в 08:21
Хай покращує!!! Віримо в наших хлопців на Євро!
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+2
0


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