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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Тренер сборной Кипра: У Украины всегда есть план на игру

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч состоится сегодня, 7 июня

Тренер сборной Кипра: У Украины всегда есть план на игру

Фото: cfa.com.cy

Новина українською

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Украины.

"Нам предстоит сыграть с хорошей командой, которая действует очень технично и организованно. У соперника всегда есть план, как в атаке, так и в обороне. Думаю, что все эти качества — работа тренерского штаба и главного тренера.

Мы прибыли в Украину не в оптимальном составе. Плюс наши футболисты длительное время не имели игровой практики.

Мы знаем, что нас ждет тяжелый поединок, но то желание борьбы, которое демонстрируют наши игроки, дает нам надежду на благоприятный исход", - сказал Костеноглу.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Кипр состоится сегодня, 7 июня на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало - в 19:00.

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В статье: Украина Кипр
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Источник:
УАФ

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