Малиновский: Главное - подойти к игре против Нидерландов в своих лучших кондициях

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский накануне контрольного матча с Кипром рассказал о подготовке команды к Евро-2020.

– Чувствую себя хорошо. Главная задача этих сборов и спаррингов – мы играем дома, мы хотим выиграть эти игры и показать хороший результат. Но самое главное – через эти встречи и тренировочный процесс подойти в лучших своих кондициях к первому матчу на Евро, с Нидерландами.

Да, может, в концовке контрольной встречи с Северной Ирландией немножко устал. Но это не значит, что я себе плохо чувствую или не готов. Хорошо себя чувствую и физически, и во всех других компонентах. Это не проблема.

- Каково психологическое состояние Зинченко после поражения в финале Лиги чемпионов?

- У него было несколько неприятных дней, много мыслей в голове. Но видно, что в сборную он приехал с хорошим настроением, тренируется, работает. Так же, как все, готовится к завтрашней игре (комментарий 6 июня - прим.).

- Ты в "Аталанте" уже давал интервью на итальянском языке. Понимаешь ли ты уже всех помощников Андрея Шевченко? Возможно, переводишь для своих партнеров по сборной?

- Интервью – это хорошо, но я не люблю повышенное внимание к себе, не люблю много разговаривать.

Второй момент – всех помощников я понимаю, могу с ними общаться на итальянском языке. Но ребятам подсказывать – это уже Андрей Николаевич. Они с ним общаются. И если какие-то моменты недопонимания, кому-то надо подсказать – это уже к тренеру", - отметил Малиновский.