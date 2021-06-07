  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины

Национальная сборная Украины
(92 голосов)

На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны

УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Пресс-служба УЕФА прокомментировала форму сборной Украины, представленную перед Евро-2020.

На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны. Также на футболки нанесены слова: "Слава Україні - Героям слава"

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — сообщили "Спорт-Экспрессу" в УЕФА.

Напомним, что ранее президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА запретит форму сборной Украины на Евро-2020.

Читайте такжеРоссийский депутат Валуев - о форме сборной Украины: Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Россия УЕФА
Оцените этот материал:
(92 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Спорт-Экспресс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (80)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
07.06.2021 в 18:02
ВАЖНА НЕ ФОРМА,А СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ!!!
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.06.2021 в 15:08
немедленно запретить публичную демонстрацию и просмотр контуров границ Украины на рашке, а тех кто будет смотреть матчи сборной Украины и смотреть на контур, пи...дить дубинками, штрафовать и в тюрьму
Ответить
+6
0
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 13:46
Зєля знімай косоворотку -одівай форму збірної.Відосік набере багато лайків навіть від посольства США.Бо те ,що ти ротом вєщаєш на заході не сприймають.А зняття відосіків твоє всьо)
Ответить
+14
-2
kalan-86 (Анкара)
07.06.2021 в 13:42
Посмотреть бы на лица этих присмыкающихся теперь Love Ukraine!
Ответить
+16
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 14:22
В цапів морди а не лиця.
Ответить
+6
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:31
Відсмоктали козломорді.
Ответить
+16
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
07.06.2021 в 13:16
С чего эти гоблины взяли что Крым это лаптестан? КРЫМ был и будет всегда Украиной! Документы то у нас! Ворюги недоделанные….
Ответить
+21
0
JediChu (Kyiv)
07.06.2021 в 12:53
ЕВРО не начался еще, а уже радость за нашу сборную. Слава Украине!
Ответить
+18
-1
Іван С (Луцьк)
07.06.2021 в 12:39
Де можна придбати?
Ответить
+14
0
avatar
Американец 2000
07.06.2021 в 12:26
Крым - это Украина !!! Про это знает весь мир !И пока у нас нету нормального правительства , которое возьмётся возвратом территории - нужно что то предпринимать !!!
Ответить
+20
-1
oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 12:46
Красава! Дадим тебе автомат и соперную лопатку и на Крым! Будешь нашим героем, посмертно!
Ответить
+1
-16
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.06.2021 в 13:29
а по факту ти правильно сказав!.. цікаво, як люди бачать механізми повернення Криму, це ж не болгарку свою забрати у сусіда)
+4
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:46
Треба хоча би постійно нагадувати про факт анексії коцапами Криму. Що й зроблено з дизайном форми Збірної.
+14
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.06.2021 в 13:58
а сам автомат давно в руках держал, если уж базаришь? что в военнике написано? военник есть-то?
+6
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
07.06.2021 в 16:42
С автоматом только вы недоделанные дела решаете! А цивилизационный мир задушит эту кремлевскую помойку экономически, ведь в такой Ж рашка давно не сидела как при Обамке))
+1
-1
balamyt (Boston)
07.06.2021 в 16:45
Для того чтобы Крым вернулся..нужно изменить жизнь людей в самой Украине..Одной Свободой Слова сыт не будиш..Уже в самой России немало людей против власти Путина и КГБ истов...,но там нет Свободы Слова...все лучшее загнано в подполье..Военным путем решить спорнве вопросы уже не получится...Только международным давлением и улучшением жизни в Украине. и .чтобы власть в России рухнула..
Ответить
+1
0
andrewzheludkov (Черновцы)
07.06.2021 в 12:25
Зарево полыхающих пердаков на севере видно отчетливее чем саму карту на футболке)
Ответить
+17
0
avatar
Микко82 (Херсон)
07.06.2021 в 12:16
Ну що, Колосков, облом?
Ответить
+14
0
avatar
dimonxman again (London)
07.06.2021 в 17:16
Да какой же это облом? Это конкретный такой ОТСОС!
Ответить
+2
0
fanat_football (Херсон)
07.06.2021 в 11:44
Усрались московиты !
Ответить
+20
0
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 11:42
Нужно конечно было в футбол вмешать политику... потому что на политической арене на нас явно все забили даже Америкосы СП-2 сдали.....так кто гениальный придумал нарисуем на майках Крым... станем чемпионами и Крым захочет к нам назад.... второе менее вероятнее чем первое так что это чистая провокация скандала ..... Но карту нарисовать это не плохая идея.. плохая идея была написать надпись лозунг ОУН... Менее пол страны поддерживает ОУН..считаю это не корректным по отношению к граджаннам Украины.. не пооддерживающих идеологию нациков
Ответить
+5
-33
fanat_football (Херсон)
07.06.2021 в 11:46
С каких пор ОУН стали нациками?
Ответить
+20
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 12:10
Людина знає лозунги а не історію. Мізки совка.
+16
-4
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 13:36
Для особосельских.. ОУН... организация ураинских националистов
+3
-5
Алекс1955 (Донецк)
07.06.2021 в 14:19
kanavasha (Киев) 07.06.2021 в 13:36А любимый за поребриком вождь Путин - типа интернационалист?
+1
-1
fanat_football (Херсон)
07.06.2021 в 17:32
Для канаваши киевского. Нацист и националист - не одно и тоже.
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 11:46
Москалику, перелогінся, кияни знають, що гасло "Слава Україні" появилось ще в 1914 у січових стрільців, коли нациків ніяких ще навіть не існувало! І відколи ОУН нацики, як Бандера в концтаборі всю війну просидів???
Ответить
+17
-3
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 13:56
не путай... у Стрельцов был ответ "Казакам слава"... а это чисто Бандеровские дела...и я из Киева и в седьмом поколеннии Киевлянин... а вот ты судя по говору не из Киева
+2
-9
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 14:01
Геній, які козаки серед січових стрільців?
+5
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.06.2021 в 14:02
по-простому спрошу: что же ты так травишь за Россию будучи коренным киевлянином? да и еще вопрос: тебе в голову не приходила мысль, что можно быть украинцем в Украине и не быть нациком параллельно? ты тут понавешивал ярлыков, будто в баре сидел со всеми за одним столом...
+5
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 14:12
Я мало того, що киянин, так ще й з червоним дипломом істфаку у найкрутішому універі червоненькому)) А ти якщо корінний, то дай відповідь на просте питання: як раніше (років 20-30 тому) в народі називали Пейзажну алею?
+4
-1
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 15:34
Знаешь Мистер Блин ты мне нравишься не смотря на разногласие чувствуеться человечность...и знай я никого из вас не осуждаю...думаю просто вы не злые какие то фашисты..а просто заблудшие люди..мне и вам с детства навязааны стереотипы о некой Украинской нации, Руской нации,.. так вот ты спросил, по простому отвечу... почему я за Русских... смотри я не именно за Россию мне вообще не оч нравится это слово петровское... Я за Русь то государство которое началось с приходом в Киев Олега Вещего 1000 лет назад.... давай смотреть правде в глаза он объявил эту територию и всех ее жителей Русью..но на самом та деле нет такой нации Русские.. это просто были все Хазары Древляни Воряги Мордва Булгары итд... все кто на територи от Киева до Новгорода проживал все стали русскими а Киев столица этого государства... государственный проект Русь оказался успешен..выбрав религию...и везантийские постулаты.... и не смотря на междуусобицу и куча нашествий иноземцев выстоял... и развился в великую страну... и все успешные времена времена наибольшего развития,, связаны с объеденением Русских княжеств... при Владимире Великом, при Ярославе Мудром... при Маномахе.. при Всеволоде...как только русские земли объеденялись был успех,, в дальнейшем да так вышло..они стали объеденяться вокруг Москвы и получилось ну и хорошо...первый московский князь сын Алексчандра Невского ...киевского князя.... с помощью объеденения вокруг Москвы и от татар избавились а со временем в 17 веке от поляков.... Далее Петр 1 на этой основе создал ...империю поистине могущественную... сколько она дала человечеству в культуре в науке в воееном деле в литературе в музыке в живописи..... и мы все ддолжны быть наследники этого ...всего... это и есть наше богатство....но с подачи польских деятелей 19 века... вы скатились до некого Украинизма мистичковости выделение изОбщерууской культурый котороя ведь она только часть априори беденее.... Почему я из Киева из города гдее выросли Булгаков, Паустовский...Вертинский великие русские литераторы ученые (из тех что писали на украинском великих в моем городе не было.. чего я должен не считать себя наследником да и вас за одно Руси а не какой то там мифической Украины которая та и звучит уничежительно.... нет такой нации Русские, нет такой нации Украинцы..это все совково-польские наративы..... Есть просто русские люди которые за все те наративы о которых я сказал.. за продолжение гос проекта Киевской руси и пофиг какакя у них кровь...кстати также и у амриканцев.... есть США империя... и неважно какой ты национальности.. для тебя интерсы империи священый... да начиная с Киевской руси мы тоже имперцы да это правда.... но сторит национальное государство толком без нации в угоду одной имерии против другой... это глупистика..и нечего не выходит 30 лет и не выйдет
+1
-6
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 16:37
Ідіот, якби ти дійсно був киянином, ти б знав, що Булгаков - не корінний киянин, його батьки переїхали сюди з Орла за пару років до його народження... В музеї Булгакова це розповідають, значить ти там не був і в Києві мабуть теж!
0
-1
aleks68
07.06.2021 в 11:49
лапотный писатель осталось только удавиться на скрепной берёзе.любишь лизать лаптям?продолжай не стесняйся
Ответить
+16
-2
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 13:59
А ты кому любишь лизать... иудеям-првителям своим..или братьям по огороду.. ах да Америкосам..так же как Бандера Гителеру а Мазепа Карлу...они плохо закончили
+2
-7
fanat_football (Херсон)
07.06.2021 в 11:49
А между тем "В Москве произошла массовая драка со стрельбой между скинхедами и антифа". Так где нацики?
Ответить
+16
-1
Plagin (Prad)
07.06.2021 в 11:50
Термін 'нацики' сам придумав? Чи дивишся канал Хрюсія 1?
Ответить
+11
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 11:55
Без знаков препинания сложно было уловить мысль, но я постарался понять. Отвечу только по поводу «лозунга». Это приветствие уже во ВСЕЙ Украине стало таким обыденным и привычным, что его используют чаще чем: доброе утро или добрый вечер. Не надо жить по старым советским пропагандистским шаблонам.
Ответить
+15
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 11:59
Кстати, да! Перелогинься, как тут посоветовали!
+10
0
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 13:19
Где это по ВСЕЙ Украине, в Киеве пока что большинство по русски говорит добрый день и добрый вечер! кстати вот вы тоже... Особенно наверно это ваше приветствие любят в Одеессе в Харькове... Никто не использует кроме как с подачит порашенко в Армии и кроме приверженцев украинского национализма...эх вы....
+3
-13
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.06.2021 в 13:45
ну ты не гони, язык "в комментах" и в жизни разный! если к тебе я сейчас обращаюсь на российском, то это не значит, что в быту я чисто им и пользуюсь! (спеціально коментарій залишив російською)
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 12:07
Дурень, це лозунг України а не ОУН. І ще одне для тебе: ОУН завжди воювала на своїй землі і за свою землю від всіх зовнішніх ворогів. І окупантом ніколи не була. Задумайся про це...
Ответить
+8
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 12:11
Ну и в чем идеология нациков ?Ты в Украине где то видел,чтобы угнетали какую то нацию?Или когда продавец спрашивает на украинском языке,а потом по просьбе покупателя переходит на русский-это страшное угнетение.Или изучение языка страны угнетение?Других" угнетений" в Украине я не наблюдал.Вон в,России в гимне поется"Слався отечество",а нам ,что нельзя славить отечество?Генерал Власов тоже прославлял Россию и флаг нынешний носил.И что?Чем российская символика лучше,что они там завывают.Пусть потребуют от УЕФА запретить свой флаг,что за односторонний подход.
Ответить
+12
-1
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 13:13
.... Не стоит путать х-й с пальцем... главное отличие в том... что в России фашисткий прихвостень Власов полность отрицательный персонаж у большинства, подавляющего большинства.... А Украинские националисты почетают свои фашистких прихвостней до сих пор...проводят марши СС Галичина...например..откройте глаза
+5
-11
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 12:19
Да,кстати,как так получается у тебя ОУН-нацики,но почему то эти "нацики" чужих территорий не захватывали,только воевали за свой дом,а вот те которые,как бы не нацики,захватывают чужие территории постоянно то вГрузии,то в Молдове,то в Украине?Как это?
Ответить
+10
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.06.2021 в 13:35
у вас ошибка в слове "граджаннам", правильно писать с четырьмя "н"!
Ответить
+2
-1
kanavasha (Киев)
07.06.2021 в 13:43
Мне так нравится что все нацики так хорошо знают Русский..все находят ошибки)) все прекрасно знают русский язык..из всех кострюль... у которых тут пригорело по поводу моего поста большинство русскоязычные... это говорит о бесперспективности ураинского проекта..в том виде в котором.. вы хотите его видеть..
+1
-4
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.06.2021 в 13:46
я нацик?
+1
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.06.2021 в 13:51
ти бовтун і чмо, ось хто ти!.. до твого відома, я ніколи за Порошенка не голосував, на президентських виборах був за Зеленського, на парламентських - за ППШ, хоча останній виявився зрадником (всю свою кампанію вів як незалежний і непідкупний, а потім оформився на НАШому)... так що ти, придурку, не мішай всіх разом і краще йди подалі, лаконічно!)а російську мову знаю краще, ніж ти собі можеш уявити!
0
-1
cucumber (Киев)
07.06.2021 в 14:28
Треба вчити історію і не казати дурниць, бо це було вітанням вояків УНР, була така держава на початку ХХ сторіччя. Займаешься повторенням того, про що вопить неосвічена Манька Аблігація з контори Сумної кобили в Москві. вася огурцов, який інколи заглядає в історичні книги.
Ответить
0
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 14:29
«Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься!» («Иван Васильевич меняет профессию»). А пишу я комменты как мне хочется, 50/50 и на русском языке, і українською мовою. А ещё я при комментарии использую такой термин как «языковой этикет». Якою мовою (или на каком языке) ко мне обращается собеседник или на каком языке (чи якою мовою) написан комментарий собеседника.
Ответить
+2
0
androma (Вересневе)
07.06.2021 в 18:12
kanavasha (Киев) Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем открыть рот и доказать єто.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 11:38
Валуев два слова не может сказать --отбитый
Ответить
+8
-2
Dr. House (Поділля)
07.06.2021 в 11:42
Цвет лишнехромосомной недонации...
Ответить
+9
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 11:21
Ну і де ці всі коментатори, які божилися і клялися, що цю форму заборонять???
Ответить
+10
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 10:48
ну а теперь дублирую с корректировками: для большего полыхания НУЖНО (было) на жёлтом комплекте карту выделить синим, на синем комплекте - жёлтым! так в тв-трансляциях будет лучше видно!))
Ответить
+13
-3
Plagin (Prad)
07.06.2021 в 11:24
Пропаганда ведеться приховано, але щоб всі бачили, розумієш? Все првильно зробили.
Ответить
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 13:42
скрытно ведётся гибридная пропаганда, а зачем здесь скрывать что-то?!?!?!
+1
-1
Plagin (Prad)
07.06.2021 в 18:05
З тобою все давно зрозуміло, Даунецк він давно і назавжди.
Ответить
0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 10:40
Надо в четвертьфинал выходить и ехать в Питер в этих футболках.У проклятых болот чьи то тени встают...
Ответить
+11
-2
TarasLviv2019 (LVIV)
07.06.2021 в 10:22
Шах і мат!
Ответить
+11
-1
2.dc (Николаев)
07.06.2021 в 10:09
Какие-то странные временые нестыковки, все мгновенно, как-будто все только этого и ждали. Вечером в Вс заява РосГосДумы, они что там, сутками сидят ... И уже в Пн, с самого утра, когда у них и раб.день то не начался, уже готовое решение УЕФА. И кто тогда там отвечал ... вахтер баба Эльза ... В общем, странно это все, нет у меня уверенности, что все закончилось, если оно, (кроме как почирикать в Твиттере) еще толком и не начиналось ...
Ответить
+3
-19
oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 10:28
просто смирись
Ответить
+16
-4
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 11:37
Сайты «запоребрика» уже сами сообщили, что они («запоребрик») получили ответ от УЕФА с текстом, процитированном выше в этом сообщении.
Ответить
+7
-1
мы за динамо (киев)
07.06.2021 в 10:05
а мені по пую шо там квакають з пуйлостану і шо хрюкають у відповідь з хуюфи. мало чим відрізняються гнидники.
Ответить
+12
-1
aleks68
07.06.2021 в 09:43
ну и что теперь трухлявый пень колосков,безмозглый идиот валуев,петушара милонов и прочая лапотная шваль?скрепа ещё не выгорела?пожалуйтесь ещё в женскую баню.там вам помогут.
Ответить
+19
-2
aleks68
07.06.2021 в 11:50
обиженная и обоср..... таврия из симферополя твои минусы здесь всем до одного места
Ответить
+3
-1
leoniddnipro (Днепропетровск)
07.06.2021 в 09:37
Не тільки Кубань!Домалювати Білгород,частину Ростовської області та Воронезької!Плюс український Таганрог!
Ответить
+21
-2
avatar
WI-FI (Киев)
07.06.2021 в 11:34
Плюс Курск
Ответить
+8
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 09:34
То що там на рахунок Кубані, домальовувати можна?
Ответить
+18
-2
leoniddnipro (Днепропетровск)
07.06.2021 в 09:30
А зараз нехай знову щось прогавкає у відповідь гоблін валуєв ,весільний клоун колосков та Машка захарова ,коли відійде після аргентинської муки.Браво УЄФА!
Ответить
+20
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 09:29
Претензия была в письменном виде?))
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 09:29
УЕФА коректно послала лаптєстан нахер.
Ответить
+23
-3
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
07.06.2021 в 09:24
Лапте-лепрозорій, чи Рабсєйська Фальсифікація, чи Болотний концтабір.., що все одне і теж.., "вирішив" вкотре, що має ведміжі зуби, чи щось з такогоале ж, як виявляється, це гнилі пеньки пересічного бомжа і хрюкання напівздохлої шакалихи.
Ответить
+18
-2
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 09:17
у такій гарній футболці обов'язково потрібно виходити в фінал.
Ответить
+25
-2
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
07.06.2021 в 09:27
і у фіналі зустрітися теж з Синьо-Жовтими Шведами
Ответить
+19
-2
Hanter44 (Baburka)
07.06.2021 в 09:15
Вот и хорошо! Полный облом для претензий.
Ответить
+22
-1
Acsakal (Kharkov)
07.06.2021 в 09:10
Врешті-решт крадене все одно доведеться повернути.
Ответить
+32
0
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 09:02
Рваные пердаки козломордых петухов ещё не угасли, как подул ветерок и зарево стало видно даже в Парагвае :) Тушите ссаными тряпками, обсосы))
Ответить
+32
-1
wgalz1 (яникапу)
07.06.2021 в 16:14
Спiвчуваю вам , друзi , але ця мапа на футболцI фактично нiчого не змiнить .Так шо рвiть i дальше пукани разом з росiйськими дурнями .Пробачьте .
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...