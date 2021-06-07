УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины

Знаешь Мистер Блин ты мне нравишься не смотря на разногласие чувствуеться человечность...и знай я никого из вас не осуждаю...думаю просто вы не злые какие то фашисты..а просто заблудшие люди..мне и вам с детства навязааны стереотипы о некой Украинской нации, Руской нации,.. так вот ты спросил, по простому отвечу... почему я за Русских... смотри я не именно за Россию мне вообще не оч нравится это слово петровское... Я за Русь то государство которое началось с приходом в Киев Олега Вещего 1000 лет назад.... давай смотреть правде в глаза он объявил эту територию и всех ее жителей Русью..но на самом та деле нет такой нации Русские.. это просто были все Хазары Древляни Воряги Мордва Булгары итд... все кто на територи от Киева до Новгорода проживал все стали русскими а Киев столица этого государства... государственный проект Русь оказался успешен..выбрав религию...и везантийские постулаты.... и не смотря на междуусобицу и куча нашествий иноземцев выстоял... и развился в великую страну... и все успешные времена времена наибольшего развития,, связаны с объеденением Русских княжеств... при Владимире Великом, при Ярославе Мудром... при Маномахе.. при Всеволоде...как только русские земли объеденялись был успех,, в дальнейшем да так вышло..они стали объеденяться вокруг Москвы и получилось ну и хорошо...первый московский князь сын Алексчандра Невского ...киевского князя.... с помощью объеденения вокруг Москвы и от татар избавились а со временем в 17 веке от поляков.... Далее Петр 1 на этой основе создал ...империю поистине могущественную... сколько она дала человечеству в культуре в науке в воееном деле в литературе в музыке в живописи..... и мы все ддолжны быть наследники этого ...всего... это и есть наше богатство....но с подачи польских деятелей 19 века... вы скатились до некого Украинизма мистичковости выделение изОбщерууской культурый котороя ведь она только часть априори беденее.... Почему я из Киева из города гдее выросли Булгаков, Паустовский...Вертинский великие русские литераторы ученые (из тех что писали на украинском великих в моем городе не было.. чего я должен не считать себя наследником да и вас за одно Руси а не какой то там мифической Украины которая та и звучит уничежительно.... нет такой нации Русские, нет такой нации Украинцы..это все совково-польские наративы..... Есть просто русские люди которые за все те наративы о которых я сказал.. за продолжение гос проекта Киевской руси и пофиг какакя у них кровь...кстати также и у амриканцев.... есть США империя... и неважно какой ты национальности.. для тебя интерсы империи священый... да начиная с Киевской руси мы тоже имперцы да это правда.... но сторит национальное государство толком без нации в угоду одной имерии против другой... это глупистика..и нечего не выходит 30 лет и не выйдет