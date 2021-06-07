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УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Пресс-служба УЕФА прокомментировала форму сборной Украины, представленную перед Евро-2020.
На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны. Также на футболки нанесены слова: "Слава Україні - Героям слава"
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — сообщили "Спорт-Экспрессу" в УЕФА.
Напомним, что ранее президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА запретит форму сборной Украины на Евро-2020.
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