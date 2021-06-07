Матвиенко: Задача сборной Украины максимально подготовиться к Нидерландам

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями о предстоящей игре с Кипром.

"Выигрывать все равно приятнее, но наша задача максимально подготовиться к Нидерландам. Выполнять все наши наработки, чтобы максимально хорошо понимать друг друга", - сказал Матвиенко.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Кипр состоится сегодня, 7 июня на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало - в 19:00.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).