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Матвиенко: Задача сборной Украины максимально подготовиться к Нидерландам

Национальная сборная Украины
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Украинец - о предстоящей игре с Кипром

Матвиенко: Задача сборной Украины максимально подготовиться к Нидерландам

Павло Кубанов / УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями о предстоящей игре с Кипром.

"Выигрывать все равно приятнее, но наша задача максимально подготовиться к Нидерландам. Выполнять все наши наработки, чтобы максимально хорошо понимать друг друга", - сказал Матвиенко.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Кипр состоится сегодня, 7 июня на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало - в 19:00.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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В статье: Украина Кипр Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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