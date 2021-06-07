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Без Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Матч начнется в 19:00

Без Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 7 июня, в Харькове на ОСК "Металлист" сборная Украины проведет последний контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Кипра.

Заявка сборной Украины на матч с Кипром (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

Из футболистов, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в заявку на матч с киприотами не попали Александр Тымчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Кипр начнется в 19:00.

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В статье: Украина Кипр
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Cтепний воїн (Дике поле)
07.06.2021 в 14:24
Офіційний сайт УАФ повідомляє, що замість Віктора Циганкова в заявку збірної України на контрольний матч проти Кіпру внесений Роман Безус.У півзахисника «Динамо» невелике ушкодження литкового м'яза. Про терміни відновлення інформації немає.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:10
Надеюсь Довбыка поставит!
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vgolovan (полтава)
07.06.2021 в 13:16
жаль что безуса не выпустит-опять буду болеть за кипр
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Cтепний воїн (Дике поле)
07.06.2021 в 12:18
Безус - Я для вас шутка? Непонятно почему в заявке Беседин, его и на Евро что ли будут выпускать?
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doschukrovno (Ровно)
07.06.2021 в 12:03
Може хватить гнобить Безуса ? Враховуючи "деревяність" нападу , чого б його не попробувати на вістрі атаки . В Генті він там виглядав досить непогано .
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 12:14
Головне Шеві аби плаксу не забути.
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