Без Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром

Сегодня, 7 июня, в Харькове на ОСК "Металлист" сборная Украины проведет последний контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Кипра.

Заявка сборной Украины на матч с Кипром (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

Из футболистов, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в заявку на матч с киприотами не попали Александр Тымчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Кипр начнется в 19:00.