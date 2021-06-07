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Бущан: Кипр - команда, которая хорошо обороняется и массивно атакует
Голкипер сборной Украины поделился мнением о спарринг-партнере
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче с Кипром.
"Кипр - хорошая команда, хорошо обороняется и массивно атакует. Это хороший соперник, нужно хорошо себя проявить перед началом Евро.
Много команд сейчас играют в пять защитников и прошлую игру мы играли тоже. Думаю, ребята будут искать выход из ситуации и реализовать свои шансы. Дай бог, чтобы она пришла на Евро", - сказал Бущан.
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