  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - Кипр: команды определились с цветами формы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Кипр: команды определились с цветами формы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч начнется в 19:00

Украина - Кипр: команды определились с цветами формы

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Кипром.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы (вратарь — в черном). Кипр сыграет в синем (голкипер - в красном).

Напомним, что товарищеский матч Украина - Кипр пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00.

Читайте такжеБез Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром
Украина - Кипр: команды определились с цветами формы - изображение 1
Украина - Кипр: команды определились с цветами формы - изображение 2
Фото: УАФ / Автор - Марьян Яськив
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Кипр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...