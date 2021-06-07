Украина - Кипр: команды определились с цветами формы

Сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Кипром.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы (вратарь — в черном). Кипр сыграет в синем (голкипер - в красном).

Напомним, что товарищеский матч Украина - Кипр пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00.