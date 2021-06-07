Шевченко: У нас разные цели с Кипром, но я думаю, матч все равно получится интересным

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью Футбол NEWS поделился ожиданиями от товарищеского матча против Кипра.

"Кипр прежде всего команда, которая очень компактно играет, хорошо перемещается, прессингует, держит мяч. Для нас будет интересный матч.

Мы преследуем разные цели, но, я думаю, все равно матч получится интересным. Надеемся, что люди в Харькове придут и поддержат команду", - отметил Шевченко.