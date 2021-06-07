"Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020.

"Это политика двойных стандартов. То, что сейчас происходит с формой Украины, является недопустимым. Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. Это опасная дорожка! Она может привести в никуда.

Я разочарован данным решением. УЕФА делает серьезную ошибку!", - сказал Свищёв.