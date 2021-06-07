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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины

Национальная сборная Украины
(11 голосов)

Дмитрий Свищёв считает это политикой двойных стандартов

"Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020.

"Это политика двойных стандартов. То, что сейчас происходит с формой Украины, является недопустимым. Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. Это опасная дорожка! Она может привести в никуда.

Я разочарован данным решением. УЕФА делает серьезную ошибку!", - сказал Свищёв.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крым, который РФ временно оккупировала в 2014-м году.

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В статье: Украина Евро-2020 Евро-2021
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Источник:
Спорт-Экспресс

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Комментарии (35)
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vadikk (Odessa)
07.06.2021 в 18:05
Опасная дорожка- это возить кокс правительственными самолётами.
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0
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
07.06.2021 в 17:42
Ще один мордорський холуй прокинувся!А слабо вийти з УЄФА,на знак протесту, та організувати свій лаптєтурнір?
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+1
0
avatar
dimonxman again (London)
07.06.2021 в 17:26
У них там у всех опасные дорожки. Одни допинговые, вторые бодрящие... Вон, вчера один уже дорожку оприходовал и назвал нашу форму боевой.... Конспект не тот захватил с собой...
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+1
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
07.06.2021 в 17:06
Так якщо мокша-єрзя-меряни вважають Крим територію лепрозорія, то чому ж там досі немає жодного лапте-банку і відсутні всі міжнародні платіжні структури?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 16:50
А госдума подумала що нам на неї наср..ти?
Ответить
+1
0
белорус (Киев)
07.06.2021 в 15:27
Пусть пососет конфету
Ответить
+3
0
Algrab (Костопiль)
07.06.2021 в 14:16
Раз москалі розгавкалися- значить все робимо правильно.
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:15
Дрыщёв - Свищёв))))
Ответить
+1
0
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 13:58
Собаки гавкають караван іде)
Ответить
+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 13:55
опасная дорожка у зах@ровой на столе
Ответить
+8
0
Unselfish (Белая Церковь )
07.06.2021 в 13:40
А Госдуму тявкать не приглашали...
Ответить
+7
0
филанкрот (donetsk)
07.06.2021 в 13:34
У свищева що,кокаїнова доріжка?Тоді вона справді небезпечна
Ответить
+8
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:25
Хай козломорді знімаються з Євро, але як кажуть в таких випадках: кишка тонка.
Ответить
+9
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 15:14
Чепушило, козломордого можешь в зеркале увидить)))))
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 13:24
А Кубань ми таки домалюємо...
Ответить
+7
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
07.06.2021 в 13:21
Слава Україні!
Ответить
+11
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 13:24
Героям слава!
Ответить
+8
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:25
Слава Нації!
+8
-1
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 14:52
Смерть ворогам!
Ответить
+4
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
07.06.2021 в 13:21
кожному коменту однозначно по лайку, давно так не сміявся))
Ответить
+5
-1
Acsakal (Kharkov)
07.06.2021 в 12:41
Увесь світ досі перебуває в ілюзіях, що газ для північних потоків московія видобуває з під землі. Насправді росіянці виробляють його власними пуканами. І саме цей процес зараз можна спостерігати наочно.
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+16
0
aleks68
07.06.2021 в 12:40
лаптеголовые посмотрите повнимательнее в зеркало.у самих скрепное рыло в пуху.
Ответить
+13
0
Макс Чу (Дружковка)
07.06.2021 в 12:35
Какая удачная во всех смыслах форма у нашей сборной!
Ответить
+19
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 12:31
Свищев,я тебе умный вещь скажу только ты не обижайся.Данило Галицкий построил Львов,а польский король Казимир украл на 400 лет и все равно пришлось вернуть домой в Русь-Украину.А родители тебя учили,что нельзя воровать ?
Ответить
+15
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.06.2021 в 12:24
Бл...ть, ну що за зброд ці москалі - насрати сусіду під двері, а потім подзвонити і сказати , що у нього смердить. Вітаю позицію УЕФА - раніше вважав, що і тут москальські гроші зроблять свою паскудну справу. Хоча, ще не вечір....
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+14
0
Smooth da Hustler (Львів)
07.06.2021 в 12:23
Какая политика, карту своей страны изобразить.Мы ведь не карту мокшандии изобразили))
Ответить
+14
0
Lion Killer (Львів)
07.06.2021 в 12:22
пукани рвуться з швидкістю світла і яскравістю вибухів на сонці. Залп, вогонь! А взагалі вражає цинічність і наглість таких от заяв. Окупували територію і тепер вони незадоволені чимось. Це просто пздц.
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+17
0
avatar
Микко82 (Херсон)
07.06.2021 в 12:20
"УЄФА робить серйозну помилку!" - налякали йожика голою сракою.
Ответить
+16
0
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 12:16
смешно, когда такой вой исходит из страны, спортсмены которой выступают без флага и гимна, солдаты воюют без погон и шевронов, а граждане живут без прав и свобод.
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+19
0
ZSTV1223 (Черкаси)
07.06.2021 в 17:41
100 %
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 12:11
Росія, будь ласка, об'явіть бойкот Євро через нашу форму і не приїжджайте.
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+20
0
can (Торонто, Львов)
07.06.2021 в 12:18
Або в кiнцi кiнцiв по частинах, як бувша Югославiя.
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+13
0
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 12:20
а гру нашої збірної нехай дивляться по телеящику з закритими очима
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+14
0
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 12:08
Плямя только розгорается. Горите, с*ки, горите)
Ответить
+14
0
can (Торонто, Львов)
07.06.2021 в 12:13
Таракан залез в щелочку, в щелочку тыкают палочкой, таракану не нравится, что его оттуда выковыривают. А шо делать? Нефиг было по столу лазить!!!
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+8
0


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