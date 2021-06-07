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"Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
Дмитрий Свищёв считает это политикой двойных стандартов
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020.
"Это политика двойных стандартов. То, что сейчас происходит с формой Украины, является недопустимым. Украина выражает политическую позицию, которая несовместима с Российской Федерацией. Если УЕФА принимает такое решение, значит, они распускают руки подобным лозунгам и движениям. Это опасная дорожка! Она может привести в никуда.
Я разочарован данным решением. УЕФА делает серьезную ошибку!", - сказал Свищёв.
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крым, который РФ временно оккупировала в 2014-м году.
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