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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Он против того, чтобы совмещать политику и спорт

Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Главный тренер хабаровского "СКА" Сергей Юран, который родился в Украине, но после распада СССР взял российское гражданство, прокомментировал форму сборной Украины, представленной перед Евро.

"Здесь на сто процентов есть политическая подоплека. Делать на футболках очертания Крыма… Не следует смешивать спорт с политикой. Здесь и ребенок поймет, что Крым на форме – это политическая вещь.

К сожалению, Украина смешивает это все – не знаю, для чего. То есть мы-то понимаем зачем – продемонстрировать на чемпионате Европы, что, мол, Крым украинский. Но надо забыть об этом. Он был российским и стал российским снова – слава богу. Нам следует к этому относиться философски и с улыбкой. Как говорится, свою голову-то не приставишь к людям, которые это придумали.

Я общаюсь с теми, с кем вместе играл, с украинскими футболистами. Смешно, но они говорят: "Сергей, ты же понимаешь, мы не можем свое мнение высказать, у нас и у наших семей будут проблемы.

Между собой мы это обсуждаем, и они говорят, что они как овцы, которые ничего не могут. И им что-то сказать равносильно тому, чтобы привезти проблемы в дом. Они-то против того, чтобы совмещать спорт и политику. Неважно, футбол, хоккей, гандбол. Они спортом занимаются, а политика – это не для них", – сказал Юран.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крым, который РФ временно оккупировала в 2014-м году.

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В статье: Украина Сергей Юран Евро-2020 Евро-2021
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Источник:
gazeta.ru

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Комментарии (30)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
07.06.2021 в 17:46
юран,не звизди!Де докази,що футболісти бояться.Менше бухати треба...
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+2
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
07.06.2021 в 16:57
Впевнений, що дмка цього напівфабриката цікава тільки в межах РАБсЄйського концтабору.І нехай хтось розповість цьому підгулявшому бовдуру, що до 1944-го року в Криму не було жодного представника території залісся.
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+4
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
07.06.2021 в 16:40
якось байдуже що там заявив москвін юран.
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+4
0
Мироненко (Полтава)
07.06.2021 в 16:39
Юран говорить повну нісенітницю: до чого тут політика якщо є країна Україна з кордонами, визнаними світом. Він що хоче щоб карта України була без Криму і Донбасу. Обрублена на футболці!!??
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+2
0
avatar
donkrot (Донецк)
07.06.2021 в 15:52
с кем этот алкоголик играл из тех, кто сейчас в сборной Украины?))) максимум у кого он мог что то сросить так это у ватных тимощука и ракицкого...
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+2
0
MaximSK (Киев)
07.06.2021 в 16:09
Там точно есть Саленко, Леоненко, Гай, думаю еще есть несколько бывших футболистов. Просто они боятся высказывать свое мнение, а так их много
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+1
0
белорус (Киев)
07.06.2021 в 15:29
Гнида, выращенная на украинской земле. Тут политикой и не пахнет, мы показали настоящие очертания нашей родины
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+6
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.06.2021 в 15:08
Хто такий юран?..
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:25
)))))))))))) понесло шестёрочек!!! Кто следующий?
Ответить
+9
0
avatar
Микко82 (Херсон)
07.06.2021 в 14:14
Ти ще розкажи за Луганськ, запроданцю.
Ответить
+12
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 13:39
Юран,а почему в российском загранпаспорте для крымчан указан Краснодарский край,а не Крым.Ты не боишься спросить ? Начни с себя.А я тебе отвечу потому ,что в Кремле знают,чей Крым,официально.Кроме того те у кого ты спросил-это Тимощук и такие как он,они за деньги и не то могут сказать
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+19
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.06.2021 в 13:38
Нормально опустил своих дружков малоросов, вівці ви, зрозуміло? мгагагага
Ответить
+14
0
oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 13:32
без фамилий незачот. А так получается, Юран общался с кем-то и этот кто-то ему сообщил.. или фамилии в студию, или Юран пиз..ол.
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+15
-1
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
07.06.2021 в 13:29
Все эти интервью для внутреннего потребителя, они все перед фюрером своим заискивают, думают еще плюшек подкинет, когда на россии у кого было свое мнение? Хотя же родился в Украине отмолчись ради приличия, но нет надо тем более себя подороже продать..)
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+15
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:24
Був повією, повією й подохне.
Ответить
+20
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 15:06
Это ты про себя?))))) Лава, лава, лава.....
Ответить
0
-8
белорус (Киев)
07.06.2021 в 15:30
нет, про тебя
+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 15:45
Ты его баба?)))))
0
-3
Zonder (Днепр)
07.06.2021 в 13:19
Зачем тратить время на обсуждение какого то хабаровского алкаша ?
Ответить
+18
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 13:16
Крим це територія України. А "политическая вещь" гавкає з Хабаровська.
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+15
0
S.O.L 69 (Кропивницький)
07.06.2021 в 13:08
Серьга на мели дурниць! Якщо не знаєшь що і як то краще стули пельку. Тошно читати те що ти намолов. Ідіот.
Ответить
+11
0
Vano1986 (Львів)
07.06.2021 в 13:00
Всім привіт. А комусь цікава його думка? Хай вмирає з нею, чи живе. Похер.
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+20
0
Cherkasskiy (Черкаси)
07.06.2021 в 12:53
Он говорит о "украинских футболистах у которых,если они выскажутся, будут проблемы". А где будет Юран,если он скажет не по "шаблону"? Уверен, даже дальше Хабаровска)
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+16
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 12:51
Не можуть думку висловити? А їм і не треба в силу інтелектуального рівня. Ну з ким він там міг спілкуватися? З інтєлєхтуалом Яріком Рахітським?
Ответить
+9
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
07.06.2021 в 12:48
Это юрану говорят ватники, такие как тимощук, ракитский, данченко, полярус и т.д. Но это не украинские футболисты, это просто футболисты и предатели Украины, которые из-за слабого законодательства до сих пор имеют украинский паспорт.
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+19
0
Hanter44 (Baburka)
07.06.2021 в 12:45
А какое отношение имеет Юран к украинскому футболу,к украинским футболистам и,вообще к нашей жизни?Уехал?Живи и не суйся.
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+16
0
sasha1969 (Рівне)
07.06.2021 в 14:07
Ця тварина (смердючий "барсик") ще в 1995 році зрадила Україну, перейшовши в Спартак, а зараз ще й щось дзявчить, дурнувате чмо.
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+7
-1
Acsakal (Kharkov)
07.06.2021 в 12:44
Уявляю, з якою ватою в Україні може спілкуватися її колишній мешканець.
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+11
0
aleks68
07.06.2021 в 12:44
вот ещё одна продажная мразь высказалась.в своё время гнида помчалась за длинным рублём и возможностью выступать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.не Украина начала эту войну.
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+16
0
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 12:41
ще нам дуже цікава думка тимощука)) навіщо це тут?
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+19
0


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