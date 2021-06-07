Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной

Главный тренер хабаровского "СКА" Сергей Юран, который родился в Украине, но после распада СССР взял российское гражданство, прокомментировал форму сборной Украины, представленной перед Евро.

"Здесь на сто процентов есть политическая подоплека. Делать на футболках очертания Крыма… Не следует смешивать спорт с политикой. Здесь и ребенок поймет, что Крым на форме – это политическая вещь.

К сожалению, Украина смешивает это все – не знаю, для чего. То есть мы-то понимаем зачем – продемонстрировать на чемпионате Европы, что, мол, Крым украинский. Но надо забыть об этом. Он был российским и стал российским снова – слава богу. Нам следует к этому относиться философски и с улыбкой. Как говорится, свою голову-то не приставишь к людям, которые это придумали.

Я общаюсь с теми, с кем вместе играл, с украинскими футболистами. Смешно, но они говорят: "Сергей, ты же понимаешь, мы не можем свое мнение высказать, у нас и у наших семей будут проблемы.

Между собой мы это обсуждаем, и они говорят, что они как овцы, которые ничего не могут. И им что-то сказать равносильно тому, чтобы привезти проблемы в дом. Они-то против того, чтобы совмещать спорт и политику. Неважно, футбол, хоккей, гандбол. Они спортом занимаются, а политика – это не для них", – сказал Юран.