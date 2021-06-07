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Национальная сборная Украины

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Украина – Кипр. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
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Украина – Кипр. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между сборными Украины и Кипра.

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До старта Украины на ЕВРО-2020 осталось всего 6 дней. "Сине-желтые" сумели добыть важную победу над Северной Ирландией в предыдущем поединке, теперь наша главная команда страны встретится с Кипром, чтобы завершить изнурительный, но важный этап подготовки к турниру. Какой состав выпустит Шевченко? Какой уровень сопротивления продемонстрируют киприоты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 7 июня – в 18:30 по киевскому времени.

Комментаторы (студия): Александр Севидов и Александр Рыженко

Комментаторы (матч): Георгий Грошев и Влад Петрушевский

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В статье: Украина Кипр Товарищеский матч спарринг Трансляция Аудио онлайн стрим
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