Украина – Кипр. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Журналисты UA-Футбол прокомментируют спарринг между сборными Украины и Кипра.

До старта Украины на ЕВРО-2020 осталось всего 6 дней. "Сине-желтые" сумели добыть важную победу над Северной Ирландией в предыдущем поединке, теперь наша главная команда страны встретится с Кипром, чтобы завершить изнурительный, но важный этап подготовки к турниру. Какой состав выпустит Шевченко? Какой уровень сопротивления продемонстрируют киприоты? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 7 июня – в 18:30 по киевскому времени.

Комментаторы (студия): Александр Севидов и Александр Рыженко

Комментаторы (матч): Георгий Грошев и Влад Петрушевский