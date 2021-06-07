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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Нам подобається". Посольства США и Британии отреагировали на форму сборной Украины

Национальная сборная Украины
(9 голосов)

Крым - это Украина

"Нам подобається". Посольства США и Британии отреагировали на форму сборной Украины

Новина українською

Новая форма, в которой сборная Украины выступит на Евро-2020, в очередной раз напомнила, что очень часто крайне сложно разделить футбол (спорт) и политику. Дизайнеры поместили на форму контур карты Украины. Конечно, с оккупированным Россией Крымом. Этот факт просто "взорвал" Москву, которая буквально потребовала от УЕФА запретить Украине играть в новой форме.

А вот западным партнерам Киева дизайн пришелся по душе. В частности, посольство США в Украине опубликовало следующий твит, добавив хэштег КримЦеУкраїна: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

На твит отреагировало и посольство Великобритании: "Нам также нравится!"

Добавим, что УЕФА уже ответил на заявления россиян: Украина не нарушила никаких правил, нанеся на свою форму контур карты своего государства.

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В статье: Национальная сборная Украины
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Комментарии (10)
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trust in LFC1892 (Киев)
07.06.2021 в 16:16
Байден прекрасно старается наладить отношения с Россией, РФ действует в том же ключе. 16-го они встретятся и утрясут многие свои вопросы. Джо уже сделал шаг на встречу: санкции с СП2 развеялись по ветру Балтийского моря. Сам газопровод был достроен на днях (от души поздравляю всех "патриотов"). Призываю не переживать упоротых, всё в порядке: газопровод, как и крымский мост, - просто миражи. Лишь плод больного воображения злых-злых русских. Все буде Україна, як то кажуть! ;)
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0
-4
kalan-86 (Анкара)
07.06.2021 в 15:06
Thanks a lot dear friends!
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+1
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
07.06.2021 в 16:21
Таких "друзей" за гениталии да в музей
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0
-3
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RockNRoLLa (IF)
07.06.2021 в 14:37
Нам подобається, але перективати північний потік ми не будемо, бгггг...
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+1
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
07.06.2021 в 16:05
О, ну хоть кто-то суть улавливает
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0
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 13:25
Вони ще й відповідним хештегом супроводили свій твіт!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 13:19
Ватнікам від Британії контрольний в голову.
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+4
-2
octavi4 (Warszawa)
07.06.2021 в 13:00
Кто бы ещё эти "формальности" отрегулировал...
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 12:49
We love it too! God bless West Ham and Yarmolenko)).
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 12:47
Троляки! Але молодці... Для мене показником є саме думка наших західних партнерів, а не московитів якихось!
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+7
-1


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