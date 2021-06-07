"Нам подобається". Посольства США и Британии отреагировали на форму сборной Украины

Новая форма, в которой сборная Украины выступит на Евро-2020, в очередной раз напомнила, что очень часто крайне сложно разделить футбол (спорт) и политику. Дизайнеры поместили на форму контур карты Украины. Конечно, с оккупированным Россией Крымом. Этот факт просто "взорвал" Москву, которая буквально потребовала от УЕФА запретить Украине играть в новой форме.

А вот западным партнерам Киева дизайн пришелся по душе. В частности, посольство США в Украине опубликовало следующий твит, добавив хэштег КримЦеУкраїна: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

На твит отреагировало и посольство Великобритании: "Нам также нравится!"

Добавим, что УЕФА уже ответил на заявления россиян: Украина не нарушила никаких правил, нанеся на свою форму контур карты своего государства.