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"Нам подобається". Посольства США и Британии отреагировали на форму сборной Украины
Крым - это Украина
Новая форма, в которой сборная Украины выступит на Евро-2020, в очередной раз напомнила, что очень часто крайне сложно разделить футбол (спорт) и политику. Дизайнеры поместили на форму контур карты Украины. Конечно, с оккупированным Россией Крымом. Этот факт просто "взорвал" Москву, которая буквально потребовала от УЕФА запретить Украине играть в новой форме.
А вот западным партнерам Киева дизайн пришелся по душе. В частности, посольство США в Украине опубликовало следующий твит, добавив хэштег КримЦеУкраїна: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"
На твит отреагировало и посольство Великобритании: "Нам также нравится!"
Добавим, что УЕФА уже ответил на заявления россиян: Украина не нарушила никаких правил, нанеся на свою форму контур карты своего государства.
We love it too!— UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) June 7, 2021
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