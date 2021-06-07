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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Маркевич: Пусть в России лучше займутся своими допинговыми скандалами

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

Глава Комитета сборных УАФ - о высказываниях российских "экспертов"

Маркевич: Пусть в России лучше займутся своими допинговыми скандалами

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал высказывания некоторых российских футбольных функционеров, парламентариев, которые требуют убрать с футболок нашей сборной нанесенные контуры границ Украины.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать.

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Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска-до Ужгорода", - отметил Маркевич.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в России начали агрессивно реагировать на новую форму сборной Украины.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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Комментарии (8)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
07.06.2021 в 17:48
П'ять балів, Богданович!
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+1
0
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 16:26
Правильно парашка та то таке ніяке пусте місце на карті.
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+4
0
tamerlan58 (Львов)
07.06.2021 в 15:20
Ми за Україну. Нехай с форми почнеться відродження території України.
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+7
0
TarasLviv2019 (LVIV)
07.06.2021 в 15:12
Маркевич - топ ,як завжди!
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+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:36
Наконец-то мудрый комент!!!! Респект!
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+7
0
avatar
Микко82 (Херсон)
07.06.2021 в 14:36
Краще хай йдуть нах*й скрєпи берегти!
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 14:28
Як вони ним займутся, якщо вже допились, що мельдоній від бояришніка не відрізнять?
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+6
-1
Cherkasskiy (Черкаси)
07.06.2021 в 14:20
Дай вам Бог здоров'я, Мирон Богданович!
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+11
0


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