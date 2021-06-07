Маркевич: Пусть в России лучше займутся своими допинговыми скандалами

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал высказывания некоторых российских футбольных функционеров, парламентариев, которые требуют убрать с футболок нашей сборной нанесенные контуры границ Украины.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать.

Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска-до Ужгорода", - отметил Маркевич.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в России начали агрессивно реагировать на новую форму сборной Украины.