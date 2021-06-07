Украина - Кипр. Финальный аккорд перед Евро

Сегодня в Харькове сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, проведет заключительный спарринг перед стартом третьего подряд для нас Евро. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет команда Кипра (начало игры в 19:00). Эта сборная никогда звезд с неба не хватала, но в матчах с нами всегда была очень неуступчивой. Первая наша встреча завершилась поражением Украины в дополнительное время, затем были ничья и победа. Сейчас, по оценкам аналитиков Parimatch, мы, скорее всего, снова должны праздновать победу. Шансы - 67%, против 12% у Кипра и 21% на ничью.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что он доволен подготовкой команды к чемпионату Европы. И теперь он планирует дать максимум игрового времени тем, кто до этого не часто выходил на поле. Так что угадать стартовый состав будет непросто. Следует ожидать, что мотивация у футболистов будет на должном уровне, все они захотят проявить себя наилучшим образом, чтобы потом получить возможность сыграть и на Евро.

Наша команда в этом матче будет играть первым номером, впрочем, насколько быстрым будет темп прогнозировать трудно. Поскольку все игроки находятся под нагрузкой в ​​рамках подготовки к европейскому первенству. Поэтому, не исключено, что активной будет именно первая часть игры.

Кстати, как заявил главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу, его команда прибыла в Украину далеко не в оптимальном составе, к тому же многие футболисты длительное время не имели игровой практики. Это команда планирует компенсировать борьбой и самоотдачей. То есть, легкую победу для сборной Украины можно не ждать. Ну что ж, тем интереснее нам будет смотреть игру!