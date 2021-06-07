Тренер сборной Кипра: Восхищаюсь Шевченко как футболистом и тренером

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящей игре с подопечными Андрея Шевченко.

"Кого бы я выделил в вашей команде? Шевченко! Я восхищался Андреем, когда он был футболистом. Сейчас я получаю удовольствие от его тренерской работы.

Он построил сильную коллективом команду, независимо от того кто выходит на поле. Мы стремимся доказать, что наши последние результаты - не случайность. Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину", - отметил Костеноглу.