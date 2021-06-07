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Тренер сборной Кипра: Восхищаюсь Шевченко как футболистом и тренером

Национальная сборная Украины
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Никос Костеноглу - о наставнике сборной Украины

Тренер сборной Кипра: Восхищаюсь Шевченко как футболистом и тренером

Фото: athina984.gr

Новина українською

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящей игре с подопечными Андрея Шевченко.

"Кого бы я выделил в вашей команде? Шевченко! Я восхищался Андреем, когда он был футболистом. Сейчас я получаю удовольствие от его тренерской работы.

Он построил сильную коллективом команду, независимо от того кто выходит на поле. Мы стремимся доказать, что наши последние результаты - не случайность. Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину", - отметил Костеноглу.

Напомним, что Украина сыграет с Кипром сегодня, 7 июня. Игра пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Кипр
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Источник:
ТК Футбол

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