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Тренер сборной Кипра: Восхищаюсь Шевченко как футболистом и тренером
Никос Костеноглу - о наставнике сборной Украины
Фото: athina984.gr
Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящей игре с подопечными Андрея Шевченко.
"Кого бы я выделил в вашей команде? Шевченко! Я восхищался Андреем, когда он был футболистом. Сейчас я получаю удовольствие от его тренерской работы.
Он построил сильную коллективом команду, независимо от того кто выходит на поле. Мы стремимся доказать, что наши последние результаты - не случайность. Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину", - отметил Костеноглу.
Напомним, что Украина сыграет с Кипром сегодня, 7 июня. Игра пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00.
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