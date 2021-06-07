  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Министр иностранных дел Украины: Не позволим оскорблять наши национальные символы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Министр иностранных дел Украины: Не позволим оскорблять наши национальные символы

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию российских политиков

Министр иностранных дел Украины: Не позволим оскорблять наши национальные символы

Андрій Павелко в Фейсбук

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию российских политиков на новую форму украинской национальной команды.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы.

Слава Украине. Вместе к победе", – написал Кулеба.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в России начали агрессивно реагировать на новую форму сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Евро-2020 Евро-2021
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
leoniddnipro (Днепропетровск)
07.06.2021 в 17:56
Тепер Збірна України повинна зіграти гідно!
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
07.06.2021 в 16:21
Мокші вкрали наші землі , а тепер обурюються що ми про це не забуваємо
Ответить
+4
-1
RicoRico (Кривой Рог)
07.06.2021 в 16:07
Форма - формой, но главное - результат.
Ответить
+3
0
neutral fan (White Church)
07.06.2021 в 15:41
Я підозрюю, що Євро буде не таке цікаве як обговорення нашої форми) Так їх.Слава Україні!
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...