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Министр иностранных дел Украины: Не позволим оскорблять наши национальные символы
Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию российских политиков
Андрій Павелко в Фейсбук
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию российских политиков на новую форму украинской национальной команды.
"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, потому что так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы.
Слава Украине. Вместе к победе", – написал Кулеба.
Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в России начали агрессивно реагировать на новую форму сборной Украины.
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