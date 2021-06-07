Особая атмосфера. 12 июня состоится премьера фильма про сборную Украины

12 июня - состоится премьера документального фильма про сборную Украины "Особая атмосфера"!

Впервые зритель настолько глубоко погрузится во внутреннюю кухню национальной сборной Украины по футболу и станет свидетелем, а в каких-то моментах и ​​непосредственным участником подготовки команды к чемпионату Европы. С того дня, когда Андрей Шевченко и его интернациональный тренерский штаб возглавил сборную, только и разговоров о том, что Шевченко-тренеру удалось сделать то, что было не под силу другим.

Что же это за "атмосфера", в чем ее особенность и, наконец, с чего и как она сделана?

Премьера 40-минутного документального фильма состоится 12 июня на телеканале Футбол 1 в 11:10, а также на платформе OLL.TV.