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Особая атмосфера. 12 июня состоится премьера фильма про сборную Украины
40-минутный документальный фильм
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
12 июня - состоится премьера документального фильма про сборную Украины "Особая атмосфера"!
Впервые зритель настолько глубоко погрузится во внутреннюю кухню национальной сборной Украины по футболу и станет свидетелем, а в каких-то моментах и непосредственным участником подготовки команды к чемпионату Европы. С того дня, когда Андрей Шевченко и его интернациональный тренерский штаб возглавил сборную, только и разговоров о том, что Шевченко-тренеру удалось сделать то, что было не под силу другим.
Что же это за "атмосфера", в чем ее особенность и, наконец, с чего и как она сделана?
Премьера 40-минутного документального фильма состоится 12 июня на телеканале Футбол 1 в 11:10, а также на платформе OLL.TV.
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