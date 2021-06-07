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В Амстердаме будет работать несколько локаций для украинских болельщиков
В день матча Нидерланды - Украина
В день матча
Данное фан-посольство будет работать при условии - и это очень важно - соблюдение всех правил, установленных правительством Нидерландов в связи с карантинными ограничениями.
В указанных локациях можно будет встретиться с другими болельщиками сборной Украины. На данный момент в ресторанах/барах в Нидерландах действуют следующие карантинные ограничения: не более 4 человек за одним столиком, а не передвигаться без надобности, хранить между столиками дистанцию не менее чем в 1.5 метра.
К сожалению, смотреть футбол на большом экране в заведениях общественного питания пока тоже запрещено. Поэтому эта встреча прежде всего для тех, кто хочет вместе идти к стадиону "Johan Kruiff Arena" и для тех, кто хочет почувствовать атмосферу футбольного праздника.
Локация 1: Бар Belushis (https://www.belushis.com/bars/amsterdam)
Warmoesstraat 129, 1012 JA, Amsterdam (с 12:00 до 19:00)
Локация 2: Ресторан Bierfabriek (https://www.bierfabriek.com/amsterdam/)
Nes 67, Amsterdam (с 16:00 до 19:00)
Зарезервировать себе место можно написав письмо на ящик: thewondertravels@gmail.com
Полезную информацию для туристов можно найти здесь: https://www.very-well.nl/tourists/advice-for-tourists/
Телефон "горячей линии": +31630984200
"Фан Посольство Украины" - группа для болельщиков сборной Украины по футболу, которые болеют за свою команду по всему миру.
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