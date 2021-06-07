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Сабо: Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают
Йожеф Йожефович уверен в сборной Украины
Бывший главный тренер "Динамо" и
"Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают, нет топовых футболистов, так что игра должна быть хорошей, жду много забитых мячей.
Состав должен измениться, Александр Зинченко и Марлос должны играть с первых минут, от этого никуда не деться, нам нужно пробовать состав и тактику, которые будут на сборную Нидерландов", – сказал Сабо.
Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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