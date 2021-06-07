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Сабо: Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Йожеф Йожефович уверен в сборной Украины

Сабо: Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от грядущего матча "сине-желтых" с Кипром.

"Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают, нет топовых футболистов, так что игра должна быть хорошей, жду много забитых мячей.

Состав должен измениться, Александр Зинченко и Марлос должны играть с первых минут, от этого никуда не деться, нам нужно пробовать состав и тактику, которые будут на сборную Нидерландов", – сказал Сабо.

Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Кипр Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 18:15
Согласен, должны выносить с крупным счётом.
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MaximSK (Киев)
07.06.2021 в 18:10
Кипр не простая команда, мало пропускает, их хорваты выиграли только 1-0, Словакия 0-0, а Словения вообще проиграла 1-0. Это крепкий середняк ИМХО
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Maldini (Киев)
07.06.2021 в 17:47
С Сабой полностью согласен, лишь добавлю: Кипр по населению-пол Киева! В рейтинге ФИФА она Занимает "почётной!" №97 место! Если не будем выигрывать у таких команд ... то что говорить о встрече с Нидерландах (Голландией?!). Желаю нашим убедительной победы-другого не дано!
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