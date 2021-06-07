Сабо: Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от грядущего матча "сине-желтых" с Кипром.

"Кипр – это средний уровень, они ничего не показывают, нет топовых футболистов, так что игра должна быть хорошей, жду много забитых мячей.

Состав должен измениться, Александр Зинченко и Марлос должны играть с первых минут, от этого никуда не деться, нам нужно пробовать состав и тактику, которые будут на сборную Нидерландов", – сказал Сабо.