Будут ретушировать картинку на ТВ - сатирический сайт высмеял российскую истерику из-за формы сборной Украины

Российский сатирический сайт "Панорама" своеобразно высмеял российскую истерику из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

Издание написало, что во время показа матчей сборной Украины на Чемпионате Европы форма украинской команды на российском ТВ будет заретуширована для защиты зрителей от "нежелательного контента".

"На всех матчах украинской сборной форма последних будет замазана. Кроме этого, российский МИД вручит ноту протеста представителям Украины на международной арене, а РФС объявил о подготовке жалобы для исключения команды Украины из турниров под эгидой УЕФА", - также утверждает издание.

Данная новость хоть и является сатирической, но еще больше подогрела истерику в российских СМИ и у болельщиков.

Отметим, что "Панорама" – российский сатирический сайт с вымышленными, но тем не менее, злободневными новостями, аналог украинского "UaReview".