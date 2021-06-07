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Павелко: Приятно, что новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Президент УАФ раскрыл подробности разработки дизайна формы сборной Украины

Павелко: Приятно, что новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру

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Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко раскрыл подробности разработки дизайна формы сборной Украины, в которой команда будет выступать на Евро-2020.

"Новая форма главной команды Украины действительно вышла особенной! Об этом свидетельствует и мощный резонанс в СМИ и огромное количество положительных отзывов болельщиков в соцсетях. Также многие спрашивают, как возникла идея такого дизайна формы. Расскажу. Это произошло на историческом матче Украина - Португалия, где наша сборная завоевала победу над действующим чемпионом Европы, которая обеспечила нам прямую путевку на Евро-2020.

Все, кто был в тот вечер на переполненном до отказа НСК "Олимпийский", где собрались любители футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятное энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко. Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках Евро частности. Верил, что очертания родины на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся. Как в свое время не ошибся и с идеей разместить лозунг "Слава Украине!" на нынешнем варианте формы, которая была представлена ​​в 2018 году.

Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. В этом и была главная идея!

В то же время, прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила экипировки, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров к перемещению национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза.

Команда Андрея Шевченко выступит на Евро-2020 с оберегом-картой Украины, на которой конечно же есть Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра.

Приятно читать многочисленные вопросы о том, когда и где можно будет приобрести новую форму национальной сборной. Их решением занимается наш технический партнер - компания Joma, который сейчас полностью обеспечил потребности сборной, а в ближайшее время сделает возможным, чтобы все желающие имели возможность приобрести игровые униформе сборной Украины. В целом наши партнеры из Joma ежегодно мечтают продать как можно больше футболок и полных комплектов формы сборной в Украине. Уверен, что с таким дизайном у них есть все шансы побить рекорды по продажам. Ведь все болельщики сборной будут с гордостью носить такую ​​форму!

Спасибо нашим болельщикам и средствам массовой информации за положительные отзывы и содействие в популяризации новой формы сборной! Слава Украине!", - написал Павелко в Фейсбуке.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
07.06.2021 в 18:19
павелка канешна решала и подонок, но ход с футболками отличный
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+2
-1
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
07.06.2021 в 18:14
Такую шумиху подняли с этой формой, как буд-то Украина уже чемпион. Я представляю как Павелко в этом случае начнёт пиариться...
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 18:13
Новость дня)))
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+1
0
MaximSK (Киев)
07.06.2021 в 18:11
Павелко тут молодец
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+3
-2
rivnenskyi (Рівне)
07.06.2021 в 18:10
99% слів вода і самолюбування, 1% - інфа про нову форму в матчі проти Кіпру.
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+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
07.06.2021 в 18:10
Респект!
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+1
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
07.06.2021 в 18:10
"Який же Я гарний та розумний, похваліть мене" - сказав Павелко.
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+2
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.06.2021 в 18:07
+
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0
0


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