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Гимн Украины перед матчем с Кипром исполнит Женский Квартал 95
Ничего удивительного
Пресс-служба студии "Квартал 95"
Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед товарищеским матчем с Кипром.
По информации ТК "Футбол", гимн Украины исполнят участницы женской студии "Квартал 95".
Петь будут четыре девушки.
Кроме того, болельщики смогут исполнить песню "Червона рута". Эта композиция утверждена как сопровождающая сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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