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Гимн Украины перед матчем с Кипром исполнит Женский Квартал 95

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Ничего удивительного

Гимн Украины перед матчем с Кипром исполнит Женский Квартал 95

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Новина українською

Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед товарищеским матчем с Кипром.

По информации ТК "Футбол", гимн Украины исполнят участницы женской студии "Квартал 95".

Петь будут четыре девушки.

Кроме того, болельщики смогут исполнить песню "Червона рута". Эта композиция утверждена как сопровождающая сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Кипр
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (19)
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MU777777 (Дергачи)
07.06.2021 в 18:30
жаль,что не зеленкий...ааа.он жарит шашлык,хачик...))
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0
0
djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 18:29
они там уже совсем е....нулись????????ГИМН УКРАИНЫ клоунесы исполнять будут.......это дно...днище.......бл...так глумиться над Украиной..и врагов внешних не нужно.....
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+1
0
royalstas (Вінниця)
07.06.2021 в 18:22
Якщо не вийдуть з групи можна і Кошового на заміну Шеви призначати.
Ответить
+2
0
тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 18:24
Він майбутній найкращий прем'єр міністр, який коли небудь був. Після тих двох, що були найкращими, що коли небудь були
Ответить
0
-1
тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 18:22
Ну прі чьом тут зєлєєєнскій????
Ответить
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 18:21
Треба щоб вболівальники їх освистали, то більше не сунуться.
Ответить
+4
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.06.2021 в 18:22
Ці не сунуться,то другу х***ю знайдуть
Ответить
0
0
aleks68
07.06.2021 в 18:19
уже и сюда добрались?
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.06.2021 в 18:19
да шоб вы всрались, уроды зеленые, как же вы уже остоепенили
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+4
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.06.2021 в 18:18
Це самий більший дебілізм, вболівальники знають гімн.Вболівальники співають гімн і не треба всяких дзі дзів, пономарьовів і решти чипухи
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+3
0
royalstas (Вінниця)
07.06.2021 в 18:14
Кінець епохи кумівства говорили вони..... посадки будуть говорили вони.... Поки що сажають лише своїх на тепленькі місця......
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+7
-2
тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 18:21
Дайте їм ще сто днів, вони навчаться
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.06.2021 в 18:13
Слава богу хоч акомпанемента на піаніно не буде , він шашлики кошерні жарить Бєні .
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+7
-1
Footballers (Умань)
07.06.2021 в 18:10
Настрій зіпсувати вміє зелена саранча.г+г не включаю ніколи так вони тут вилізли.
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+10
-1
Ramses-ua (Запорожье)
07.06.2021 в 18:02
Бл....Де би я не дивився матч збірної - стадіо,барі,вдома -завжди гімн стоячи з рукою біля сердця...-95 квартал ненавиджу ...Сцуко.Щоб ви всрал*ся
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+11
0
rivnenskyi (Рівне)
07.06.2021 в 18:00
У нас що, співаків бракує? Якого біса гімн мають виконувати коміки? Одного блазня "вистачає" і так.
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+10
-1
leoniddnipro (Днепропетровск)
07.06.2021 в 17:57
Задовбали ці квартальні!
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+12
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 17:46
То нехай вже Зеленський сам заспіває. Пхає всюди свій непотріб.
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+11
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.06.2021 в 18:16
Він зайнятий , на шашликах .
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+1
0


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