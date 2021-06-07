Гимн Украины перед матчем с Кипром исполнит Женский Квартал 95

Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед товарищеским матчем с Кипром.

По информации ТК "Футбол", гимн Украины исполнят участницы женской студии "Квартал 95".

Петь будут четыре девушки.

Кроме того, болельщики смогут исполнить песню "Червона рута". Эта композиция утверждена как сопровождающая сборной Украины на Евро-2020.