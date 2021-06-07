Рудько: Кипр - обычная, добротная, хорошая команда, которую надо обыгрывать

Украинский легионер кипрского "Пафоса" Артур Рудько оценил выступления сборной Кипра накануне спарринга с Украиной.

"Считаю Украину фаворитом. При должном настрое проблем быть не должно. Команда довольно неплохая у Кипра. Отобрали очки у Словении, сыграли в ничью со словаками.

Большое количество легионеров в чемпионате, является причиной улучшения результатов, влияет на развитие игроков. Сам чемпионат растет, но выстреливают единицы.

Питос - правый полузащитник "Аполлона". От него всего исходит острота, есть ряд опытных игроков. Обычная, добротная, хорошая команда, которую надо обыгрывать", - сказал Рудько.