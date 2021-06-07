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Рудько: Кипр - обычная, добротная, хорошая команда, которую надо обыгрывать
Расклады по сборной Кипра дал украинский легионер Пафоса
cfa.com.cy
Украинский легионер кипрского "Пафоса" Артур Рудько оценил выступления сборной Кипра накануне спарринга с Украиной.
"Считаю Украину фаворитом. При должном настрое проблем быть не должно. Команда довольно неплохая у Кипра. Отобрали очки у Словении, сыграли в ничью со словаками.
Большое количество легионеров в чемпионате, является причиной улучшения результатов, влияет на развитие игроков. Сам чемпионат растет, но выстреливают единицы.
Питос - правый полузащитник "Аполлона". От него всего исходит острота, есть ряд опытных игроков. Обычная, добротная, хорошая команда, которую надо обыгрывать", - сказал Рудько.
Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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