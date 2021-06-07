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Национальная сборная Украины

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Пятов, Зинченко и Ярмоленко выйдут в старте сборной Украины на Кипр

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Стартовые составы команд

Пятов, Зинченко и Ярмоленко выйдут в старте сборной Украины на Кипр

Фото Мар'яна Яськіва - УАФ

Новина українською

Стали известны стартовые составы на товарищеский матч Украина – Кипр.

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Запасные: Бущан, Трубин, Попов, Миколенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Шапаренко, Судаков, Безус, Довбык, Беседин

Кипр: Панайи, Каро, Сотериу, Янну, Панайоту, Артиматас, Кириаку, Авраам, Питтас, Илиа, Папулис

Запасные: Параскевас, Неофитос, Андреу, Гогич, Христофи, Захариу, Кусулос, Николау, Лойзу, Киприану, Кастанос, Илиа

Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Кипр
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Комментарии (3)
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тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 18:18
Перша гра в історії, коли в складі ЗБУ одночасно грає сім легіонерів.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 18:12
Интересный состав. Надо было ещё Довбыка пробовать ставить в атаку.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 18:11
Ща Соболь опять отлично отыграет, а в официальных на банке будет!
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