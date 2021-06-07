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Пятов, Зинченко и Ярмоленко выйдут в старте сборной Украины на Кипр
Стартовые составы команд
Фото Мар'яна Яськіва - УАФ
Стали известны стартовые составы на товарищеский матч Украина – Кипр.
Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук
Запасные: Бущан, Трубин, Попов, Миколенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Шапаренко, Судаков, Безус, Довбык, Беседин
Кипр: Панайи, Каро, Сотериу, Янну, Панайоту, Артиматас, Кириаку, Авраам, Питтас, Илиа, Папулис
Запасные: Параскевас, Неофитос, Андреу, Гогич, Христофи, Захариу, Кусулос, Николау, Лойзу, Киприану, Кастанос, Илиа
Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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