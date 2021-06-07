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"Не нравится то, что политики у@@@щные лезут в спорт" - Леоненко продолжает возмущаться по поводу формы сборной Украины
Эксперт ТК Футбол не стесняется в выражениях
Бывший игрок
– Ты про форму хочешь спросить? Там все просто – это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ.
- То есть
– Мне не нравится то, что политики у@@@щные лезут в профессиональный спорт. Вот так вот с матом и напиши, если можешь. Они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали.
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