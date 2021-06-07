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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Не нравится то, что политики у@@@щные лезут в спорт" - Леоненко продолжает возмущаться по поводу формы сборной Украины

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Эксперт ТК Футбол не стесняется в выражениях

"Не нравится то, что политики у@@@щные лезут в спорт" - Леоненко продолжает возмущаться по поводу формы сборной Украины

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о новой форме национальной команды.

– Ты про форму хочешь спросить? Там все просто – это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ.

- То есть ваш первый комментарий не вырван из контекста?

– Мне не нравится то, что политики у@@@щные лезут в профессиональный спорт. Вот так вот с матом и напиши, если можешь. Они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали.

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В статье: Украина Виктор Леоненко
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Комментарии (28)
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Динамiт (Василькiв)
07.06.2021 в 20:04
Товстожопа ватниця Леонора загубила і страх , і совість ! Смердючий ватник насаджує нам українцям "руSSкій мір" ! Ненавиджу мокш !
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+2
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
07.06.2021 в 20:03
вавфафв
Ответить
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
07.06.2021 в 20:07
Ти не ведмідь, ти Шаріков !
Ответить
0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
07.06.2021 в 20:03
ывавыаы
Ответить
0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
07.06.2021 в 20:03
Все правильно, надо СЛава Украине на деле, а не на словах, пи"деть - не мешки ворочать !
Ответить
0
-3
aleks68
07.06.2021 в 20:06
ты уже наворочал чучело?фуфло не болит
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 20:02
Леоненко матюки говорит имея ввиду всех кто этим возмущается! Ему глубоко плевать что здесь пишут, даже если он не прав!
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0
-2
тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 20:01
Так бзуй к бєрьозкам в болота. Чого ти тут мучишся
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+3
0
aleks68
07.06.2021 в 20:01
помолчал лучше .....
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+2
-1
Lion Killer (Львів)
07.06.2021 в 20:00
їдь ***ка в москву і коментуй тамдєшній чемпіонат області по трав.яному хокею. Якого тут забув?
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+3
0
sergei2020 (Черновцы)
07.06.2021 в 19:59
Внесіть цього московського урода в миротворець,заберіть його з екранів телевізорів і хай іде бухає,як в молодості.Всі повинні забути про це тупе лайно.
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+4
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
07.06.2021 в 19:59
Пивну бочку позбавити українського громадянства і виперти за "поребрик". Ну а з футболів 3-2-1 прибрати відразу, оскільки це гірше ніж обпісяний Шевчук.
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
07.06.2021 в 19:57
"Наша сборная"це він про кого?його збірна під генделиком сидить і гроші клянчить на чикуню.
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+3
-1
chyvak1831 (Харків)
07.06.2021 в 19:41
"Лєонєнко продолжаєт єсть ґавно" - джерело.
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+6
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.06.2021 в 19:40
Ну приберіть це лайно... Навіщо звертати будь-яку увагу на обмежену істоту...Все буде Україна! Вболіваймо за наших і на полі, і поза ним!!!
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+5
0
Dimoncho (Kharkiv)
07.06.2021 в 19:31
Русского алкаша забыли спросить)
Ответить
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 19:30
Цьому барану ніколи не зрозуміти, що з таких, нібито дрібниць, як ця форма, чи ця карта на ній і починається державність. Не дарма ж московитська кримінальна банда так казиться. Вони і намагаються нашу країну придушити на початку становлення. Але на "Футболах" розумні не потрібні.
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+5
0
Dimoncho (Kharkiv)
07.06.2021 в 19:29
Чего вы хотите от россиянина по национальности? Вообще не перестаю удивляться, как этот персонаж до сих пор имеет рабочее место на каналах футбол. Последний раз я слышал от него умную мысль лет этак 10 назад
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+4
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
07.06.2021 в 19:56
Чи він перший? Там або сепар або українофоб!
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+1
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
07.06.2021 в 19:25
е.анько с.ка
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+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
07.06.2021 в 19:21
Браво Леоненко
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+2
-15
Algrab (Костопiль)
07.06.2021 в 19:22
Ще один уєб.н...
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+12
-3
avatar
vasa pupkis (Киев)
07.06.2021 в 19:25
пшол на х.й, малорос
Ответить
+11
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
07.06.2021 в 19:56
По причине твоего браво леоненкам таким как ты,в твоем российском загранпаспорте написано Краснодарский край,а не Крым,а знаешь почему?В Кремле знают.По той же причине в Крыму нет футбола и не будет до возвращения.Сиди,облизывайся и кричи браво,понаехи предателей выживут(ты хоть знаешь ,что в списке неблагонадежных),наденешь клифт полосатый и поедешь Сибирь покорять.
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+2
-2
aleks68
07.06.2021 в 20:03
уё.... с сайта падаль.твоё мнение здесь никого не интересует.лижи молча своему плешивому вождю.расплата обязательно придёт.
Ответить
0
0
high_jack (Bucha)
07.06.2021 в 19:20
Леон копирует методички из кремля. Не удивлен. И это эксперт на каналах, которые претендуют на звание всеукраинских? Пусть тогда уже сразу Машку-Стакан-Захарову приглашают ведущей на обзоры по Евро))
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+8
0
Algrab (Костопiль)
07.06.2021 в 19:18
Уєб.н...
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+3
-1
high_jack (Bucha)
07.06.2021 в 19:18
Леон пляшет под методички раша-пропаганды. Почему-то не удивлен. Удивился б если наоборт. И это експерт на канале, который претендует быть всеукраинским)) Пусть пригласят Машку Захарову ведущей обзоров на Евро на свой овноканал)
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+6
-1


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