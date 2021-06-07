"Не нравится то, что политики у@@@щные лезут в спорт" - Леоненко продолжает возмущаться по поводу формы сборной Украины

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о новой форме национальной команды.

– Ты про форму хочешь спросить? Там все просто – это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ.

- То есть ваш первый комментарий не вырван из контекста?

– Мне не нравится то, что политики у@@@щные лезут в профессиональный спорт. Вот так вот с матом и напиши, если можешь. Они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали.