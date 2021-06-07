Ярмоленко: Новая форма. Слава Украине!

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который участвовал в презентации новой формы перед Евро-2020, поделился мнением о новом комплекте.

"Новая форма. Слава Украине!", — прокомментировал Андрей фото в свежей футболке.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.