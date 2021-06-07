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Ярмоленко: Новая форма. Слава Украине!

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрею форма понравилась

Ярмоленко: Новая форма. Слава Украине!

фото - УАФ

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который участвовал в презентации новой формы перед Евро-2020, поделился мнением о новом комплекте.

"Новая форма. Слава Украине!", — прокомментировал Андрей фото в свежей футболке.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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Neon11 (Ахтырка)
07.06.2021 в 20:05
А форма й справді файна!!! Героям Слава!
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
07.06.2021 в 20:03
Дивлюся я на Ярмоленка і розумію, що йому варто чим швидше повертатися в Динамо. Там він роки два точно зможе грати нормально.
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0
-1
Vlad21
07.06.2021 в 19:52
Не розуміло що робити з реалізацією, каже коментатор - виконувати у тренувальному процесі бити з різних позицій по 1000 разів кожному хто не може бити куди потрібно для позитивного результату.
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0
-3
Vlad21
07.06.2021 в 19:39
Сколько можно бить куда попало в рамку, а может пора уже бить и в девятку.
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0
-3


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