Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Новая форма. Слава Украине!
Андрею форма понравилась
фото - УАФ
Вингер
"Новая форма. Слава Украине!", — прокомментировал Андрей фото в свежей футболке.
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- "Это все устроили уродливые политики". Леоненко - о новой форме сборной Украины
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Маркевич выделил двух игроков сборной Украины в матче с Северной Ирландией
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО