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Национальная сборная Украины

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Эксперт: Беспокоят системные ошибки защитников сборной Украины в последних матчах

Национальная сборная Украины
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Как и нюанс реализации моментов

Эксперт: Беспокоят системные ошибки защитников сборной Украины в последних матчах

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от сегодняшнего спарринга нашей главной команды с киприотами.

"Если откровенно, то я был несколько озадачен словами главного тренера нашей сборной Андрея Шевченко, сказанными на предматчевой пресс-конференции, что в последнем контрольном поединке Украина сыграет экспериментальным составом. Казалось бы, нужно уже сосредоточиться именно на тех футболистах, которые вынесут на своих плечах всю тяжесть борьбы.

Впрочем, вполне возможно, Андрей Николаевич настолько в них уверен, что решил проверить, в каком тонусе находятся игроки ротации. Но это выбор главного тренера, которому и отвечать за результат.

Мне бы также хотелось акцентировать внимание на двух нюансах: системных ошибках наших защитников в последних матчах, а первый соперник на Евро - сборная Нидерландов с ее исполнительским мастерством может этим воспользоваться и слабой реализацией голевых моментов. Думаю, что в каждом из поединков на Евро их будет не больше 3-4, поэтому ими нужно дорожить.

Все же, принимая во внимание, что наши ребята научились собранно проводить важные матчи, то с выходом из группы у них не должно возникнуть проблем", - сказал Паляница.

Напомним, что поединок Украина – Кипр начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Кипр Александр Паляница
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