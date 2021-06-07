Эксперт: Беспокоят системные ошибки защитников сборной Украины в последних матчах

Экс-игрок национальной сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от сегодняшнего спарринга нашей главной команды с киприотами.

"Если откровенно, то я был несколько озадачен словами главного тренера нашей сборной Андрея Шевченко, сказанными на предматчевой пресс-конференции, что в последнем контрольном поединке Украина сыграет экспериментальным составом. Казалось бы, нужно уже сосредоточиться именно на тех футболистах, которые вынесут на своих плечах всю тяжесть борьбы.

Впрочем, вполне возможно, Андрей Николаевич настолько в них уверен, что решил проверить, в каком тонусе находятся игроки ротации. Но это выбор главного тренера, которому и отвечать за результат.

Мне бы также хотелось акцентировать внимание на двух нюансах: системных ошибках наших защитников в последних матчах, а первый соперник на Евро - сборная Нидерландов с ее исполнительским мастерством может этим воспользоваться и слабой реализацией голевых моментов. Думаю, что в каждом из поединков на Евро их будет не больше 3-4, поэтому ими нужно дорожить.

Все же, принимая во внимание, что наши ребята научились собранно проводить важные матчи, то с выходом из группы у них не должно возникнуть проблем", - сказал Паляница.