Пять игроков, которые не попали в заявку на Евро, покидают расположение сборной Украины

Защитник Александр Сирота, а также хавбеки Богдан Леднев и Артем Бондаренко покинули расположение сборной Украины .

Андрей Лунин и Богдан Михайличенко покинут расположение нкоманды завтра.

Напомним, что эта пятерка игроков не попала в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что сегодня сборная Украины сыграет свой последний спарринг перед Евро-2020 против Кипра, после чего отправится непосредственно на турнир.