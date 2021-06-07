Национальная сборная Украины
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Пять игроков, которые не попали в заявку на Евро, покидают расположение сборной Украины
Сирота, Леднев, Бондаренко, Лунин и Михайличенко
Фото Павла Кубанова - УАФ
Защитник Александр Сирота, а также хавбеки Богдан Леднев и Артем Бондаренко покинули расположение
Андрей Лунин и Богдан Михайличенко покинут расположение нкоманды завтра.
Напомним, что эта пятерка игроков не попала в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, что сегодня сборная Украины сыграет свой последний спарринг перед Евро-2020 против Кипра, после чего отправится непосредственно на турнир.
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Источник:Youtube-канал UAF
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 21:24
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