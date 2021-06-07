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Пять игроков, которые не попали в заявку на Евро, покидают расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сирота, Леднев, Бондаренко, Лунин и Михайличенко

Пять игроков, которые не попали в заявку на Евро, покидают расположение сборной Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Защитник Александр Сирота, а также хавбеки Богдан Леднев и Артем Бондаренко покинули расположение сборной Украины.

Андрей Лунин и Богдан Михайличенко покинут расположение нкоманды завтра.

Напомним, что эта пятерка игроков не попала в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что сегодня сборная Украины сыграет свой последний спарринг перед Евро-2020 против Кипра, после чего отправится непосредственно на турнир.

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В статье: Украина Богдан Михайличенко Богдан Леднев Андрей Лунин Артем Бондаренко Александр Сирота
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Источник:
Youtube-канал UAF

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 21:24
Леднева надо было оставить
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