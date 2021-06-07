Колосков: Это русофобская атака и провокация. Россия тоже могла бы вынести Аляску на форму

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков удивлен решением УЕФА об утверждении формы сборной Украины на Евро-2020.

"С моей точки зрения – это абсолютно неправильное решение УЕФА. Есть специальный регламент, в соответствии с которым на игровой форме футболистов может быть только товарный знак и эмблема или государства, или федерации, а на обратной стороне фамилия игрока и номер. К тому же всё это должно быть определенных размеров. Не допускаются даже минимальные отклонения от установленных правил. Почему вдруг УЕФА принял такое чисто политическое решение – мне непонятно.

Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла и УЕФА её допустил. Это какой-то нонсенс. Я, слава богу, в футболе 40 лет, был в оргкомитетах многих чемпионатов мира. Впервые за 40 лет вижу такой казус.

Я видел объяснение УЕФА, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь УЕФА не даёт чётких объяснений. Мне трудно рассуждать, когда в ответ на запрос УЕФА просто отбивается какими-то общими словами и нечёткими объяснения", – сказал Колосков.