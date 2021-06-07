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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Колосков: Это русофобская атака и провокация. Россия тоже могла бы вынести Аляску на форму

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

У соседей продолжает бомбить

Колосков: Это русофобская атака и провокация. Россия тоже могла бы вынести Аляску на форму

Новина українською

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков удивлен решением УЕФА об утверждении формы сборной Украины на Евро-2020.

"С моей точки зрения – это абсолютно неправильное решение УЕФА. Есть специальный регламент, в соответствии с которым на игровой форме футболистов может быть только товарный знак и эмблема или государства, или федерации, а на обратной стороне фамилия игрока и номер. К тому же всё это должно быть определенных размеров. Не допускаются даже минимальные отклонения от установленных правил. Почему вдруг УЕФА принял такое чисто политическое решение – мне непонятно.

Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла и УЕФА её допустил. Это какой-то нонсенс. Я, слава богу, в футболе 40 лет, был в оргкомитетах многих чемпионатов мира. Впервые за 40 лет вижу такой казус.

Я видел объяснение УЕФА, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь УЕФА не даёт чётких объяснений. Мне трудно рассуждать, когда в ответ на запрос УЕФА просто отбивается какими-то общими словами и нечёткими объяснения", – сказал Колосков.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.

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В статье: Украина Вячеслав Колосков
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Источник:
metaratings

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Комментарии (27)
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djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 21:32
х....... себе на форму нанесите и очко на спине......
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+1
0
aleks68
07.06.2021 в 21:30
угомонись трухлявый.паРАШУ обидели?да неужели
Ответить
+1
0
MoriArti (Александрия)
07.06.2021 в 21:20
Как Мордор деградирует, скоро КНДР будет считаться вполне демократической страной на фоне рф
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+4
0
avatar
Американец 2000
07.06.2021 в 21:19
Аляску никто у вас не воровал (((((( Вы продали её сами (((( Екатерина постаралась ((((((
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+3
0
MoriArti (Александрия)
07.06.2021 в 21:24
Вообще то ее царь продал
Ответить
+2
0
Skotparker
07.06.2021 в 21:17
И снова в России нету проблем кроме Украины
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+5
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
07.06.2021 в 21:14
ох они и любят это слово - русофобия. Нет фобий. Никто не боится. Все смотрят как варвар лупит себя дубиной по голове и не более.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 21:11
Росіян, з таким відношенням до спорту, потрібно виключити зі всіх міжнародних змагань.
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+4
0
aleksandrdre (Краматорск)
07.06.2021 в 21:07
прогиб засчитают .может похоронят с путлером в одной могиле в ближайший год
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+6
-1
Skotparker
07.06.2021 в 21:19
Нет скорее Путин ляжет с Лениним в одной берлоге, чтобы каждый лапоть мог прийти и поцеловать своего бога в любое место.
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2021 в 21:06
Смерть коцапо-фашистам!
Ответить
+4
0
kyrnix (Киев)
07.06.2021 в 21:03
Тю, так пусть наносят. Я только за. Я непротив того что пару лет футбол без этого недоразумения будет.
Ответить
+6
0
avatar
Микко82 (Херсон)
07.06.2021 в 21:03
Старческий маразм крепчает
Ответить
+5
0
magnum power (БОМЖ)
07.06.2021 в 21:03
невдячний лапоть, подякував би уєфа, що вам дозволили форму одягнути і прапор вивісити.
Ответить
+7
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.06.2021 в 21:01
Ох и дура.
Ответить
+4
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
07.06.2021 в 21:00
Колосков ты старый ДЕБИЛ! Крым признан всем миром как территория Украины! А Аляска - НЕТ! Гниль поганая! Хватит уже дурку включать!
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+8
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
07.06.2021 в 20:59
Не звертайте уваги.Включає дурачка,хоча таким не є.Так це все каже для мокшанської публіки.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 20:58
дзюбу нанесите, клоуны
Ответить
+11
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
07.06.2021 в 21:31
Краще руку дзюби
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 20:56
Пусть попробуют Аляску забрать))))))
Ответить
+7
0
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 20:55
Вам на формі парашки потрібно пуй малювати
Ответить
+13
-1
Navudo
07.06.2021 в 20:53
не плутай х@@ з пальцем - Аляска була продана за бабки, а Крим віджатий зі зброєю в руках
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+11
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 20:48
Їх за Аляску виключать зі всіх міжнародних спортивних змагань.
Ответить
+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
07.06.2021 в 20:42
Совсем всё плохо с головой у рашистов. Кисель.
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+10
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2021 в 20:42
Ще не здох?
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+7
0
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 20:41
Пускай для начала нанесут на свою форму карту с Крымом и получат запрет. а за Аляску и исключить могут на пару годиков.
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+16
0
ZSTV1223 (Черкаси)
07.06.2021 в 21:39
Та хай наносять, і Аляску, і Шпіцберген, і Білорусь, і Курільскі острови, і територію Китаю на яку вони колись претендували. Цікаво тоді буде подивитись на реакцію їх сусідів.
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0
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