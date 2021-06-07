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ТМ. Киприоты остались в меньшинстве - Ярмоленко вывел сборную Украины вперед

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

11-метровый

ТМ. Киприоты остались в меньшинстве - Ярмоленко вывел сборную Украины вперед

Андрій Павелко в Фейсбук

Новина українською

Сборная Украины в последнем товарищеском матче накануне старта Евро-2020 играет с Кипром. "Сине-желтые" вышли вперед после пенальти, который заработал вингер левого фланга Александр Зубков.

Его вывели на ударную позицию, однако игрока украинской атаки сбил в штрафной киприот Панайоту. За это он тут же получил удаление.

А пенальти реализовал Андрей Ярмоленко.

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В статье: Украина Кипр Товарищеский матч
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