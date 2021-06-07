  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. ТМ. Зинченко бьет второй пенальти Украины за тайм в матче с Кипром
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТМ. Зинченко бьет второй пенальти Украины за тайм в матче с Кипром

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
ТМ. Зинченко бьет второй пенальти Украины за тайм в матче с Кипром

Фото: uefa.com

Новина українською

Национальная сборная Украины получила право на пробитие второго пенальти в первом тайме товарищеского поединка с Кипром.

Ярмоленко обвел соперника в штрафной киприотов и выполнил прострел. А его рукой прервал игрок сборной островной страны.

В итоге главный арбитр назначил второй пенальти в поединке. Его реализовал полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Кипр Товарищеский матч Контрольный матч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...