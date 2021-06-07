Национальная сборная Украины
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ТМ. Зинченко бьет второй пенальти Украины за тайм в матче с Кипром
Фото: uefa.com
Национальная сборная Украины получила право на пробитие второго пенальти в первом тайме товарищеского поединка с Кипром.
Ярмоленко обвел соперника в штрафной киприотов и выполнил прострел. А его рукой прервал игрок сборной островной страны.
В итоге главный арбитр назначил
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