ТМ. Яремчук забивает гол после невероятного прохода Марлоса. Украина - Кипр 3:0

В последнем контрольном поединке накануне Евро-2020 Украина в Харькове принимает Кипр. На 59 минуте матча отличился нападающий Роман Яремчук.

Произошло это после прекрасного прохода Марлоса, который обыгрался поочередно с двумя партнерами и с выгодной для удара позиции неожиданно выполнил пас на Яремчука. Тот пробил с близкого расстояния по воротам.