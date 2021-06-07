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Национальная сборная Украины

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ТМ. Яремчук забивает гол после невероятного прохода Марлоса. Украина - Кипр 3:0

Национальная сборная Украины
(2 голосов)
ТМ. Яремчук забивает гол после невероятного прохода Марлоса. Украина - Кипр 3:0

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В последнем контрольном поединке накануне Евро-2020 Украина в Харькове принимает Кипр. На 59 минуте матча отличился нападающий Роман Яремчук.

Произошло это после прекрасного прохода Марлоса, который обыгрался поочередно с двумя партнерами и с выгодной для удара позиции неожиданно выполнил пас на Яремчука. Тот пробил с близкого расстояния по воротам.

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В статье: Украина Марлос Кипр Товарищеский матч Роман Яремчук Контрольный матч
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