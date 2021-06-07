Национальная сборная Украины
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ТМ. Яремчук забивает гол после невероятного прохода Марлоса. Украина - Кипр 3:0
фото - Олександр Приходько
В последнем контрольном поединке накануне Евро-2020 Украина в Харькове принимает Кипр. На 59 минуте матча отличился нападающий Роман Яремчук.
Произошло это после прекрасного прохода Марлоса, который обыгрался поочередно с двумя партнерами и с выгодной для удара позиции неожиданно выполнил пас на Яремчука. Тот пробил с близкого расстояния по воротам.
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