Национальная сборная Украины
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Ярмоленко делает дубль в матче с Кипром - 40-й гол за сине-желтых. Украина - Кипр 4:0
Правый вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко на 65 минуте товарищеского поединка забил второй гол в ворота сборной Кипра.
Если первый гол Ярмоленко забил с
Это был 94-й поединок для Андрея. Больше голов за "сине-желтых" забил только Андрей Шевченко (48).
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