Ярмоленко делает дубль в матче с Кипром - 40-й гол за сине-желтых. Украина - Кипр 4:0

Правый вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко на 65 минуте товарищеского поединка забил второй гол в ворота сборной Кипра.

Если первый гол Ярмоленко забил с пенальти , то второй - вследствие удара со средней дистанции, помог украинцу и рикошет от кого-то из футболистов Кипра. Сразу после забитого гола Ярмоленко заменил Шапаренко.

Это был 94-й поединок для Андрея. Больше голов за "сине-желтых" забил только Андрей Шевченко (48).