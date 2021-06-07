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Ярмоленко делает дубль в матче с Кипром - 40-й гол за сине-желтых. Украина - Кипр 4:0

Национальная сборная Украины
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Ярмоленко делает дубль в матче с Кипром - 40-й гол за сине-желтых. Украина - Кипр 4:0

Новина українською

Правый вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко на 65 минуте товарищеского поединка забил второй гол в ворота сборной Кипра.

Если первый гол Ярмоленко забил с пенальти, то второй - вследствие удара со средней дистанции, помог украинцу и рикошет от кого-то из футболистов Кипра. Сразу после забитого гола Ярмоленко заменил Шапаренко.

Это был 94-й поединок для Андрея. Больше голов за "сине-желтых" забил только Андрей Шевченко (48).

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Кипр
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