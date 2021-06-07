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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТМ. Украина - Кипр 4:0. Психотерапия

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Феерическая победа команды Шевченко перед стартом Евро-2020

ТМ. Украина - Кипр 4:0. Психотерапия

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

УАФ и ее президента Андрея Павелко есть за что критиковать, но ход с формой сборной Украины, следует признать, весьма сильный. Беспроигрышный ход. Такой информационный шум нам нужен: нам нужно, чтобы о целостности украинской территории говорили как можно больше, чтобы в условиях войны и оккупации недружественным соседом наших земель европейское сообщество было на стороне Украины.

Читайте такжеВзгляд английских болельщиков на сборную Украины. По материалам партнерства The Guardian и UA-Футбол

В такой форме грех играть плохо – пафосные слова, которые, конечно, не имеют под собой оснований. Сила не в форме, но новая экипировка должна была добавлять эмоций нашим футболистам. Надо было положить жирную точку в длительном процессе подготовки к Евро. Ложка дегтя в этом всем – уровень соперников. Бахрейн, Северная Ирландия, теперь Кипр... никто из них не играл против Украины с позиции силы, поэтому вряд ли можно говорить о том, что Шевченко отрабатывал некоторые модели на предстоящие матчи чемпионата Европы.

Кипр сегодня в первом тайме создал один голевой момент. Было это на ранних этапах 45-минутки, когда островитяне еще пытались выбегать в контратаки. Ибо на завершающей фазе тайма этого не было – Украина доминировала тотально, футбол был практически односторонним.

Сделало свое дело удаление: после передачи из глубины на Зубкова, Панайоту плохо сыграл в отборе, проиграл позицию Зубкову и сфолил в штрафной. Поскольку это была помеха явной возможности забить гол без попытки игры в мяч – пенальти и красная карточка. Надо отметить грамотную игру Зубкова: принял мяч на грудь, сбросил себе вперед, разумно поставил корпус. То, что нужно.

Ярмоленко реализовал пенальти и забил свой 39-й гол за сборную Украины. К показателю Андрея Шевченко еще девять результативных ударов (точнее, восемь - с учетом второго мяча Андрея). Ярмоленко был не таким заметным, как в игре с Северной Ирландией. Сегодня зажигал Александр Зинченко. Из глубины поля он руководил игрой, словно опытный дирижер. Зинченко прострелил на Яремчука, а тот с нескольких метров пробил в голкипера. Зинченко успевал всё.

Александр также находил передачами Соболя, Яремчука, Ярмоленко, сам бил по воротам, но попал в штангу. Логично, что право на выполнение второго пенальти в матче отдали именно Александру – он заслужил этот гол. А заработал одиннадцатиметровый Ярмоленко, подавал мяч и попал в отставленную соперником руку в штрафной киприотов.

Илья Забарный сегодня действовал на несвойственной для себя позиции правого защитника, однако о защитниках по итогам сегодняшнего поединка говорить много не приходится. Игра для них не была сложной, Кипр не прессинговал и не создавал проблем. Вопросы есть к реализации голевых моментов Романом Яремчуком. То, что упомянуто выше – лишь один пазл из картины всех неиспользованных нападающим моментов. Еще были потеряны возможности после передач Зубкова, Ярмоленко, Зинченко. С такой реализацией в топ-клуб могут и не взять.

После перерыва, хвала небесам, Яремчук исправился. Замкнул комбинацию с участием Зинченко и Марлоса. В том моменте труднее было не забить, чем забить, но все же... Перед тем моменты были у Марлоса и Ярмоленко, Кипр однажды тоже выбежал на чужую половину поля. Но матч уже потерял структуру и баланс: одни не переходили центр поля, другие могли играть с десятью нападающими.

На стороне Украины уже и было и счастье: удар Ярмоленко в середине второго тайма вряд ли достиг бы цели, если бы не рикошет от спины Сотириу. Кураж и психологическая компенсация: видно было, с какой радостью игроки сборной Украины реагировали на каждый забитый мяч. Возможно, это именно то, что нужно была перед стартом Евро.

Забили все, кому было необходимо. Мог еще отличиться и Судаков (голкипер справился с его выстрелом), однако Георгий и без этого чувствует себя уверенно. Финальный отрезок матча не дал ничего нового – контроль Украиной мяча, несколько созданных голевых моментов (Зинченко, в частности, мог замыкать фланговый прострел) и почти бестолковый Артем Беседин (за исключением одного удара с направлением в ближний угол).

Что ж, неплохо размялись, улучшили психологию. Далее уже официальные матчи и куда более серьезные соперники.

Товарищеский матч сборных. 07.06.2021
Харьков. ОСК "Металлист"
Арбитр в поле - Виталийс Спасйонниковс (Латвия)

Украина – Кипр 4:0
Голы: Андрей Ярмоленко 36 (пен.), Александр Зинченко 45+2 (пен.), Роман Яремчук 59, Андрей Ярмоленко 65

Украина: Пятов – Забарный, Матвиенко (Караваев 61), Кривцов, Соболь – Макаренко (Степаненко 46), Зинченко, Малиновский (Судаков 67) – Ярмоленко (Шапаренко 70), Яремчук (Беседин 67), Зубков (Марлос 46)

Кипр: Панайи - Янну, Сотириу, Каро - Авраам (Кусулос 46), Кириаку (Захариу 69), Артиматас (Гогич 79), Панайоту – Папулис (Кастанос 61), Илиа (Христофи 46), Питтас (Лоизу 84)

Удаление: Панайоту 36 (прямая красная)

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В статье: Украина
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Комментарии (50)
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djeff2015 (Запорожье)
07.06.2021 в 21:42
Яремчук это тихий п....ц.........явно звезда мешает.......
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+3
-1
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ПетроФ (Луцьк)
07.06.2021 в 21:39
намалювалась основа на перший матч. Бущан- Миколенко. Забарний . Матвієнко. Караваєв.- Зубков. Малиновський. Зінченко . Сидорчук. Ярмола.- Яремчук
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+3
-1
avatar
okolegko (Київ)
07.06.2021 в 21:40
Десь так воно й буде
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+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.06.2021 в 21:35
Зінченко не погано зіграв сьогодні, добре що не скис після фіналу ЛЧ і оговтався швидко. Ярмола з Марлосом могло б бути, свій рівень... Захист з таким суперником і в більшості відпочивав...А от з форвардами у нас біда... Кращий з них Яремчук, і той тільки з 5-6 спроби може забити, але найгірше не це, а те що навіть йому заміни немає повноцінної. Зубков...так собі, дерев"яний, а Бєсєдін не знаю взагалі, що робить в збірній, поки не пізно лишайте вдома... Чому Довбику не дати ігровий час?
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+2
-1
Дрюон (Одесса)
07.06.2021 в 21:33
Что человек по фамилии Беседин делает в футболе - непонятно... Ну если Динамо нравится балласт таскать, пусть, но в сборной-то он что делает?
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+5
-1
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okolegko (Київ)
07.06.2021 в 21:18
Я так зрозумів, що Довбика на Евро будуть випускати лише в разі форс-мажору, що не може не засмучувати
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+6
-3
Papaye (Dnipro)
07.06.2021 в 21:40
Вот мне тоже было это непонятно. Шева обещал в этой игре дать время игрокам, которые мало выходили в предыдущих играх, но Безус и Довбык упорно остаются в запасе. Зато в очередной раз даётся шанс деревянной беседке и прогресс явный- он нанёс удар в сторону ворот наконец-то!!!!!
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+2
0
avatar
okolegko (Київ)
07.06.2021 в 21:42
Дійсно, я й забув про Безуса. В якому він стані перебуває нині, абсолютно незрозуміло
+1
-1
Камонплей
07.06.2021 в 21:18
Тут люблять рофлити з Бєсєдіна (цільком справедливо), але я вже котрий матч не можу підібрати цензурних слів з приводу Яремчука. Хлопець якось зарано зловив зірку. З такою реалізацією як весь цей сезон (і в клубі і в збірній) в топ 5 ліг він нікому не потрібен і має молитися на керівництво Гента. І, як це не дивно, на фланзі він виглядав корисніше. Забивав приблизно стільки ж, але менше шкодив. Хто їм взагалі сказав, що вони форварди-фіншери, що вони мають бити в будь-якій ситуації а не відкидати/підігрувати партнерам? Як би мені не хотілося іншого, але станом на зараз це не рівень ані Левандовскі, ані Дрогба з Лукаку, ані навіть Макса Шацьких. Поки більше схоже на шось дзюбо-селезньовське.
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+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 21:26
Нехай ще втримається в тому Генті після такої гри.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 21:33
Ну Мората же как-то играет за Ювентус. А по реализации такой же проблемный как и Яречмук
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+1
-2
Skotparker
07.06.2021 в 21:15
После выхода Беседина голи логично закончились, а жаль могли ещё 2-3 забыть.
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+8
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 21:19
Основной динамовский форвард! И это очень радует!))))))
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0
-11
winter (Berlin)
07.06.2021 в 21:13
Цікаво, який рівень захисників у чемп Бельгії , якщо Яремчук там 20 голів забиває, а за 2 матчі збірної запоров 5-6 моментів ? Чи він готує голи для Евро ?
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+2
-2
Камонплей
07.06.2021 в 21:23
Питання не в рівні захисників, а в підходах. На відміну від України в Бельгії майже всі грають в yolo атаку, високий пресинг, тому молоді захисники часто помиляються. А Яремчук лідер всієї ліги за втраченими "великими" шансами. В нього ~ 30 мало бути.
Ответить
+2
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
07.06.2021 в 21:12
Марлосом кашу не испортишь)))
Ответить
+5
-3
Lion Killer (Львів)
07.06.2021 в 21:12
Фізично, тактично готові до ЄВРО. Підтримуємо і віримо в наших. Я вже в передчутті ЄВРО (2 тижні перед євро алкоголю не вживаю ) Вперед до бою! :)
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+2
-4
avatar
okolegko (Київ)
07.06.2021 в 21:10
Грати проти 10 гравців суперника вже вміємо. Залишилося навчитися грати проти 11
Ответить
+6
-3
ratio (Дн-жинск)
07.06.2021 в 21:09
Судья зря все-таки киприота удалил. Контрольная игра превратилась в тренировку. И как будет сборная играть под давлением представить сложно.И еще.Миколенко на фоточке к игре где его не было несуразно как-то
Ответить
+5
-3
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 21:07
ааа да. И Судаков был очень плох. не мог даже мяч обработать и ударить нормально.
Ответить
+7
-8
avatar
vasa pupkis (Киев)
07.06.2021 в 21:14
Ну да. Это не он на Беседина голевую отдавал.
Ответить
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 21:22
Беседин сегодня забивал? Наверное, я что-то пропустил.
+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 21:06
Плохой счет . если честно. Игра вроде как и была. но с другой стороны и киприоты в старте вышли слишком вяло.будто отбывали номер. и лучше бы выиграли со счетом поскромнее. потому что такие матчи расхолаживают и можно будет на евро хорошо влететь. но хорошо что первый матч с голландией и там особо надежд никаких.
Ответить
+1
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 21:03
Що ви називаєте "феерической победой"? Вийшли старі пердуни Марлос і Ярмола, яких вже всі бігом списали, вирішили долю матчу, а молодь --- як не Яремчук то Бєсєдін. А кращий бомбардир УПЛ точно не підходить під цей цирк? Хотілось би в цьому самому переконатись, хоча б на один тайм. Бо чомусь Шеві якось не довіряю, та й втрачати особливо нічого з такою грою нападників. Шева, по моєму тут ти не правий. Зіна молодець, добре відіграв.
Ответить
+4
-6
Лекарь (село Дарница)
07.06.2021 в 21:02
Победили, очень хорошо. Боевое крещение новой формы прошло удачно! Однако, не стоит забывать, что киприоты с первого пропущенного играли в меньшинстве. А единственный полноценный гол это третий. Остальные три это два пенальти и рикошет. Опять не использована масса нормальных, рабочих моментов. Это очень не радует.
Ответить
+5
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.06.2021 в 21:02
Завдяки олігарфрену ахметову гри не бачив, але схвалюю.
Ответить
+11
-6
avatar
vasa pupkis (Киев)
07.06.2021 в 21:16
купи подписку и не ной. за.бали халявщики, платить не хотят, но результаты им подавай регулярно
Ответить
+2
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.06.2021 в 21:24
он даже не может трансляции в интернете найти - о чём ты говоришь?))))
+2
-3
avatar
Romerik (YNWA)
07.06.2021 в 21:01
Да Яремчук не забивает много, но имеет моменты и играет в перепасовку, причем быструю. И я не понимаю зачем вместо него выпускать человека, с которым мы будем играть как Гвардиола без нападающего. Почему не попробовать опять Довбыка... Это и реализация - 2 вещи которые беспокоят ...
Ответить
+9
-5
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 21:00
Дякую за гру та перемогу!
Ответить
+9
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 21:01
Дурнык! Побрейся!
Ответить
+1
-16
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 21:04
Kolibri-тридварасик, ти рота помив?
+9
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 21:05
Затянулся и побледнел?))))
+2
-11
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
07.06.2021 в 21:06
Сидить сцикло на своєму обісцяному дивані та скулить
+7
-5
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 21:07
"побледнел" - це листівка від твого папки з динири прийшла?
+7
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 21:08
О! Паруются голубки! Щас расскажут про все свои больные фантазии)))))
0
-10
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 21:14
"Паруются голубки" - папка твій тебе на афтер-пати кличе
+7
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 21:16
А твой папка подписан НеШахтьор! )))))))))))
0
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 21:18
Хлопці, не витрачайте час не це лайно, це диванний пітарас. Ротом і горлом - це все його життя.
+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 21:22
Доця подсуетилась к своей семейке))))
0
-7
avatar
anonimus (Київ)
07.06.2021 в 21:32
Kolibri дуже схожий на внєбрачного "без палітіки" сина віті "алкаша" леоненка
+5
-1
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
07.06.2021 в 21:34
Так-так п'яне від шмурдяка леон всралось десь у підвалі, там і вилупився це гліст
+6
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
07.06.2021 в 20:59
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 20:59
Не может не радовать, что Беседин играет (или что там он делает) за Динамо!!!
Ответить
+4
-14
Header (Черкассы)
07.06.2021 в 20:57
Сегодня о сборной либо хорошо, либо ничего. Поэтому Беседина, Судакова и Макаренко вспоминать не будем))) а так - хороший тренировочный матч, парни молодцы, на Евро - с позитивом! Удачи в группе! и в плей-офф)))
Ответить
+4
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 20:57
Норм состав - норм результат! Третий гол - космос!
Ответить
+3
-14
Golfik25 (Киев)
07.06.2021 в 20:56
Только в преимуществе могут играть и выносить Кипр. Удивил Седанович, не плачет сегодня. Нет смысла говорить об игре, когда весь матч практически играли не в равных составах, и половина голов с пенальти. Рад только за Ярмолу, был сегодня в ударе и показал свой уровень.
Ответить
+5
-7
avatar
Romerik (YNWA)
07.06.2021 в 20:58
ты точно матч смотрел? В первом тайме должно было быть 3 гола без пенальти, если бы не реализатор Яремчук...
Ответить
+5
-3
Golfik25 (Киев)
07.06.2021 в 21:01
Но не забили же? Смысл что-то говорить, если мячи все забиты были после удаления. Тем более 2 из 4 ч пенальти. Обычный матч тренировка в таком варианте. Если бы обыграли 4-0, 11на11 можно было говорить о чём то конкретном.
+5
-3
avatar
Romerik (YNWA)
07.06.2021 в 21:04
Так по делу удаление. До этого должны были забивать несколько. Всегда седели на половине Киприотов. Чем тебе не конкретика... Больше с товарняка и не вытянешь. И посмотри вокруг какие результаты в эти дни в других топ зборных, или подобных по уровню нашим...То же самое
+1
-4


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