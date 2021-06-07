ТМ. Украина - Кипр 4:0. Психотерапия

УАФ и ее президента Андрея Павелко есть за что критиковать, но ход с формой сборной Украины, следует признать, весьма сильный. Беспроигрышный ход. Такой информационный шум нам нужен: нам нужно, чтобы о целостности украинской территории говорили как можно больше, чтобы в условиях войны и оккупации недружественным соседом наших земель европейское сообщество было на стороне Украины.

В такой форме грех играть плохо – пафосные слова, которые, конечно, не имеют под собой оснований. Сила не в форме, но новая экипировка должна была добавлять эмоций нашим футболистам. Надо было положить жирную точку в длительном процессе подготовки к Евро. Ложка дегтя в этом всем – уровень соперников. Бахрейн, Северная Ирландия, теперь Кипр... никто из них не играл против Украины с позиции силы, поэтому вряд ли можно говорить о том, что Шевченко отрабатывал некоторые модели на предстоящие матчи чемпионата Европы.

Кипр сегодня в первом тайме создал один голевой момент. Было это на ранних этапах 45-минутки, когда островитяне еще пытались выбегать в контратаки. Ибо на завершающей фазе тайма этого не было – Украина доминировала тотально, футбол был практически односторонним.

Сделало свое дело удаление: после передачи из глубины на Зубкова, Панайоту плохо сыграл в отборе, проиграл позицию Зубкову и сфолил в штрафной. Поскольку это была помеха явной возможности забить гол без попытки игры в мяч – пенальти и красная карточка. Надо отметить грамотную игру Зубкова: принял мяч на грудь, сбросил себе вперед, разумно поставил корпус. То, что нужно.

Ярмоленко реализовал пенальти и забил свой 39-й гол за сборную Украины. К показателю Андрея Шевченко еще девять результативных ударов (точнее, восемь - с учетом второго мяча Андрея). Ярмоленко был не таким заметным, как в игре с Северной Ирландией. Сегодня зажигал Александр Зинченко. Из глубины поля он руководил игрой, словно опытный дирижер. Зинченко прострелил на Яремчука, а тот с нескольких метров пробил в голкипера. Зинченко успевал всё.

Александр также находил передачами Соболя, Яремчука, Ярмоленко, сам бил по воротам, но попал в штангу. Логично, что право на выполнение второго пенальти в матче отдали именно Александру – он заслужил этот гол. А заработал одиннадцатиметровый Ярмоленко, подавал мяч и попал в отставленную соперником руку в штрафной киприотов.

Илья Забарный сегодня действовал на несвойственной для себя позиции правого защитника, однако о защитниках по итогам сегодняшнего поединка говорить много не приходится. Игра для них не была сложной, Кипр не прессинговал и не создавал проблем. Вопросы есть к реализации голевых моментов Романом Яремчуком. То, что упомянуто выше – лишь один пазл из картины всех неиспользованных нападающим моментов. Еще были потеряны возможности после передач Зубкова, Ярмоленко, Зинченко. С такой реализацией в топ-клуб могут и не взять.

После перерыва, хвала небесам, Яремчук исправился. Замкнул комбинацию с участием Зинченко и Марлоса. В том моменте труднее было не забить, чем забить, но все же... Перед тем моменты были у Марлоса и Ярмоленко, Кипр однажды тоже выбежал на чужую половину поля. Но матч уже потерял структуру и баланс: одни не переходили центр поля, другие могли играть с десятью нападающими.

На стороне Украины уже и было и счастье: удар Ярмоленко в середине второго тайма вряд ли достиг бы цели, если бы не рикошет от спины Сотириу. Кураж и психологическая компенсация: видно было, с какой радостью игроки сборной Украины реагировали на каждый забитый мяч. Возможно, это именно то, что нужно была перед стартом Евро.

Забили все, кому было необходимо. Мог еще отличиться и Судаков (голкипер справился с его выстрелом), однако Георгий и без этого чувствует себя уверенно. Финальный отрезок матча не дал ничего нового – контроль Украиной мяча, несколько созданных голевых моментов (Зинченко, в частности, мог замыкать фланговый прострел) и почти бестолковый Артем Беседин (за исключением одного удара с направлением в ближний угол).

Что ж, неплохо размялись, улучшили психологию. Далее уже официальные матчи и куда более серьезные соперники.

Товарищеский матч сборных. 07.06.2021

Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр в поле - Виталийс Спасйонниковс (Латвия)

Украина – Кипр 4:0

Голы: Андрей Ярмоленко 36 (пен.), Александр Зинченко 45+2 (пен.), Роман Яремчук 59, Андрей Ярмоленко 65

Украина: Пятов – Забарный, Матвиенко (Караваев 61), Кривцов, Соболь – Макаренко (Степаненко 46), Зинченко, Малиновский (Судаков 67) – Ярмоленко (Шапаренко 70), Яремчук (Беседин 67), Зубков (Марлос 46)

Кипр: Панайи - Янну, Сотириу, Каро - Авраам (Кусулос 46), Кириаку (Захариу 69), Артиматас (Гогич 79), Панайоту – Папулис (Кастанос 61), Илиа (Христофи 46), Питтас (Лоизу 84)

Удаление: Панайоту 36 (прямая красная)