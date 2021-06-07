Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Кипр

Сегодня, 7 июня, состоялся последний товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко разгромили сборную Кипра (4:0) .

Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего «Лева Матчу».

По его итогам зрители отдали приз Александру Зинченко, который набрал 46% голосов. Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко (26%) и Марлос (9%).