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Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Кипр
Болельщики выбрали лучшего
footballua.tv
Сегодня, 7 июня, состоялся последний товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко
Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего «Лева Матчу».
По его итогам зрители отдали приз Александру Зинченко, который набрал 46% голосов. Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко (26%) и Марлос (9%).
"Хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз на полях в Украине. Я уже не помню, когда в последний раз играл при таком количестве зрителей - даже в финале Лиги чемпионов было меньше людей. Спасибо за признание. Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях готовимся к чемпионату Европы", — сказал Зинченко.
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