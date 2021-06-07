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Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Кипр

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Болельщики выбрали лучшего

Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Кипр

footballua.tv

Новина українською

Сегодня, 7 июня, состоялся последний товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко разгромили сборную Кипра (4:0).

Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего «Лева Матчу».

По его итогам зрители отдали приз Александру Зинченко, который набрал 46% голосов. Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко (26%) и Марлос (9%).

"Хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз на полях в Украине. Я уже не помню, когда в последний раз играл при таком количестве зрителей - даже в финале Лиги чемпионов было меньше людей. Спасибо за признание. Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях готовимся к чемпионату Европы", — сказал Зинченко.

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В статье: Украина Кипр Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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