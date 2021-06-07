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Зинченко: Пообещал своей жене забить, поэтому попросил у Ярмоленко пробить пенальти

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но штатным пенальтистом остается Ярмоленко

Зинченко: Пообещал своей жене забить, поэтому попросил у Ярмоленко пробить пенальти

1927.kiev

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу в товарищеском матче над сборной Кипра (4:0).

— Почему именно ты пробивал пенальти? В команде есть штатный пенальтист? Или тебе просто уступил Андрей Ярмоленко.

— Я думаю, что штатным пенальтистом у нас остается Андрей Ярмоленко, но я попросил ударить, поскольку пообещал своей жене забить сегодня. И наконец забил.

— Показалось, что во втором тайме ты сменил роль и опустился немного ниже на поле. Это было ситуативно или есть причины?

— Немного отойду от вопроса. Мне бы лично, и многим ребятам в раздевалке, хотелось доиграть эту игру в полных составах. Это была товарищеская игра и для нас было бы даже лучше, если бы мы отыграли всю игру одиннадцать на одиннадцать.

Возможно показалось, что я играл немножко ниже, но Кипр сел очень глубоко в оборону и мне нужно было быть с мячом, находить мяч. К сожалению, во втором тайме было меньше свободных зон, чем в первом.

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В статье: Украина Кипр Александр Зинченко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 23:00
А что бы он сделал, если бы пообещал жене выиграть ЛЧ?
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