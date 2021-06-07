Шевченко: Завтра вылетаем в Румынию. Поработаем над стандартами и будем начинать

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги контрольного матча против Кипра (4:0) .

"Я доволен игрой. Ребята начинают выглядеть лучше. Убрали нагрузки, где-то появилась свежесть, были осмысленные атаки. Снова подводит реализация... На Евро мы столько создавать не будем, надо дожимать. Мы должны повысить реализацию.

Самое важное, что у Яремчука есть моменты и я знаю его характер. Он переживает когда не забивает, поэтому дали возможность забить сегодня. Партнеры по команде тоже помогли ему. Те ребята, которые вышли на замену освежили игру. Матч позволял дать возможность сыграть всем.

Мы должны понимать кого можем поставить, имея в наличии травмированных игроков. Забарный на фланге - опция на будущее для нас.

Для меня самое главное было видеть сегодня движение. Видно, что ребята выходят из этой фазы. Завтра вылетаем в Румынию, нагрузок практически не будет. Поработаем над стандартами и будем начинать", - сказал Шевченко.