Шевченко: Меня не интересует реакция из России. Нашим болельщикам форма понравилась, я доволен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции из России на новую форму сборной Украины на Евро-2020.

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", – сказал Шевченко.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированными Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.