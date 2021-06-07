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Шевченко: Меня не интересует реакция из России. Нашим болельщикам форма понравилась, я доволен
Мнение Андрея Николаевича о новой форме сборной
uaf.ua
Главный тренер
"Меня вообще не интересует их реакция.
Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", – сказал Шевченко.
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированными Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.
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