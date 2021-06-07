  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Меня не интересует реакция из России. Нашим болельщикам форма понравилась, я доволен
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Меня не интересует реакция из России. Нашим болельщикам форма понравилась, я доволен

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Мнение Андрея Николаевича о новой форме сборной

Шевченко: Меня не интересует реакция из России. Нашим болельщикам форма понравилась, я доволен

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции из России на новую форму сборной Украины на Евро-2020.

"Меня вообще не интересует их реакция.

Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", – сказал Шевченко.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированными Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамiт (Василькiв)
07.06.2021 в 23:18
Всі українці дуже щасливі, а кріпосні (ті,що готові їсти кал мокшанський) - ці падли в шоці !
Ответить
0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
07.06.2021 в 23:12
Шева красава!
Ответить
+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
07.06.2021 в 23:08
В жизни надо всегда определяться, на какой ты стороне. Молодец, конкретно и ясно.
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.06.2021 в 23:05
Саме так.
Ответить
+2
0
avatar
eloy (Днепропетровск)
07.06.2021 в 22:50
Шевченко - красавец! Слава Украине!
Ответить
+12
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...