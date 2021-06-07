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Степаненко: Тотальное превосходство расслабляет
Матч с киприотами оказался не самым сложным
Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями после
"Провели хороший матч, выполнили установку на игру. Играли на эмоциях, много хороших комбинаций, забили много мячей, много не забили. С хорошим настроением готовимся к Евро.
Не хотелось, чтобы в товарищеских играх команды облегчали нам жизнь. Важно было нагрузиться, играть в темпе, выдерживать в ритме. Тотальное превосходство расслабляет, и ты не такой объем движения делаешь. В плане нагрузки, то лучше бы они играли 11 на 11, а в плане игры - главное победа и сегодня мы ее добились.
Я скажу, что те молодые ребята, не считая парочки игроков, провели достаточно игр на высоком уровне. Думаю, они будут готовы, но если нужно помочь проблем с этим не будет", - сказал Степаненко.
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