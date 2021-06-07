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Степаненко: Тотальное превосходство расслабляет

Национальная сборная Украины
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Матч с киприотами оказался не самым сложным

Степаненко: Тотальное превосходство расслабляет

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Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями после спарринга с Кипром (4:0).

"Провели хороший матч, выполнили установку на игру. Играли на эмоциях, много хороших комбинаций, забили много мячей, много не забили. С хорошим настроением готовимся к Евро.

Не хотелось, чтобы в товарищеских играх команды облегчали нам жизнь. Важно было нагрузиться, играть в темпе, выдерживать в ритме. Тотальное превосходство расслабляет, и ты не такой объем движения делаешь. В плане нагрузки, то лучше бы они играли 11 на 11, а в плане игры - главное победа и сегодня мы ее добились.

Я скажу, что те молодые ребята, не считая парочки игроков, провели достаточно игр на высоком уровне. Думаю, они будут готовы, но если нужно помочь проблем с этим не будет", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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