Национальная сборная Украины
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Забарный: Спокойно вели игру с Кипром, максимально готовы к Евро
Украинцы добыли разгромную победу перед чемпионатом
Скриншот: УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0).
"Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро.
Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции", - сказал Забарный.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
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Источник:ТК Футбол
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