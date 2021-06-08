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Забарный: Спокойно вели игру с Кипром, максимально готовы к Евро

Национальная сборная Украины
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Украинцы добыли разгромную победу перед чемпионатом

Забарный: Спокойно вели игру с Кипром, максимально готовы к Евро

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0).

"Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро.

Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции", - сказал Забарный.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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В статье: Украина Кипр Илья Забарный
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Источник:
ТК Футбол

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