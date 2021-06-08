Забарный: Спокойно вели игру с Кипром, максимально готовы к Евро

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0).

"Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро. Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции", - сказал Забарный.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.