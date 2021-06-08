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"Всегда болел и буду болеть за сборную Украины". Леоненко извинился за скандальное высказывание
Экс-игрок национальной команды извинился за свои слова
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Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко извинился за критику новой патриотической формы сборной Украины.
"Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную Украины на ЕВРО-2020. Футболка украинской сборной — это символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу и такая футболка будет их вдохновлять.
В бытность игроком я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах. Я знаю, как сильно нужна поддержка всех украинцев нашей сборной, которая впервые за многие десятилетия добилась таких результатов.
И простите, если бываю резок в комментариях относительно политиков — люблю Украину, футбол, но не политиков", – сказал Леоненко.
Напомним, что ранее Виктор Леоненко резко высказался о новой форме национальной команды.
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