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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Всегда болел и буду болеть за сборную Украины". Леоненко извинился за скандальное высказывание

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Экс-игрок национальной команды извинился за свои слова

"Всегда болел и буду болеть за сборную Украины". Леоненко извинился за скандальное высказывание

google.co.uk

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко извинился за критику новой патриотической формы сборной Украины.

"Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную Украины на ЕВРО-2020. Футболка украинской сборной — это символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу и такая футболка будет их вдохновлять.

В бытность игроком я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах. Я знаю, как сильно нужна поддержка всех украинцев нашей сборной, которая впервые за многие десятилетия добилась таких результатов.

И простите, если бываю резок в комментариях относительно политиков — люблю Украину, футбол, но не политиков", – сказал Леоненко.

Напомним, что ранее Виктор Леоненко резко высказался о новой форме национальной команды.

Читайте также"Не нравится то, что политики у@@@щные лезут в спорт" - Леоненко продолжает возмущаться по поводу формы сборной Украины
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В статье: Украина Виктор Леоненко
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Источник:
Фокус

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Комментарии (14)
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Papaye (Dnipro)
08.06.2021 в 09:37
Вот так намелешь по пьяни всякого, а на следующий день с бодуна страхи жарят))))
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0
0
tamerlan58 (Львов)
08.06.2021 в 09:36
Нехай хтось пояснить "експерту",що мовчання-ЗОЛОТО.!
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 09:32
Пошёл нах за поребрик
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+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
08.06.2021 в 09:24
З двох одне,або тверезий,або пригрозили відправити в матрьошкінск.
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+2
0
avatar
serhi2011 (Барселона)
08.06.2021 в 09:20
вата->флюгер->екс перд->посміховисько
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+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.06.2021 в 09:09
На язык наступили? витя, ты пистун и балабол.
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 09:19
Хуже тебя балабола нет!
Ответить
0
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.06.2021 в 09:25
Kolibri, да что ты? Мы уже все видели кто тут балабол дешеввый и диванный сцыклоглот Пойди петушок гавна поешь.
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
08.06.2021 в 08:38
Когда ка.ца.пские "политики" отжимали Крым и устраивали шабаш на Донбассе, что-то этот му.ди.ла не высказывался...
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+8
0
ua_fan (south ukraine)
08.06.2021 в 08:34
Он извинился лишь по той причине, что источник бухла (телеэфиры) оказался под угрозой. Совковатник упоротый.
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+9
0
prom (Черкаssы)
08.06.2021 в 08:28
Вихтор извинился и уехал домой. В Тумень.
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+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 08:26
Не катит, на колени.
Ответить
+8
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
08.06.2021 в 08:21
Поздно, на тебе теперь клеймо не только дебила , но еще и украинафоба
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+8
-3
gray-beaver (Киев)
08.06.2021 в 08:12
"вибачальник " ...ля
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+7
0


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