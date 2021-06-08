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Караваев: На максимуме подойдем к играм на Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Украинцы добыли разгромную победу перед стартом чемпионата Европы

Караваев: На максимуме подойдем к играм на Евро-2020

Фото: Footballua.tv

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Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0).

"После матча с Бахрейном Андрей Шевченко настоятельно требовал, что нужен результат плюс качество игры. Когда мы побеждаем у нас идет эмоциональный всплеск и больше уверенности. С таким настроением хорошо подходить к первой официальной игре на Евро, это придаст нам больше позитивного момента и с хорошим настроением будем готовиться к Нидерландам.

Думаю, что мы уже подходим к своему максимуму, функционально готовы на 85-90 процентов и оставшаяся неделя будет как раз для того, чтобы втянуться в режим после нагрузок и на максимуме подойдем к официальным играм", - сказал Караваев в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Украина Кипр Александр Караваев
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Источник:
ТК Футбол

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