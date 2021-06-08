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Караваев: На максимуме подойдем к играм на Евро-2020
Украинцы добыли разгромную победу перед стартом чемпионата Европы
Фото: Footballua.tv
Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу в товарищеском матче против Кипра (4:0).
"После матча с Бахрейном Андрей Шевченко настоятельно требовал, что нужен результат плюс качество игры. Когда мы побеждаем у нас идет эмоциональный всплеск и больше уверенности. С таким настроением хорошо подходить к первой официальной игре на Евро, это придаст нам больше позитивного момента и с хорошим настроением будем готовиться к Нидерландам.
Думаю, что мы уже подходим к своему максимуму, функционально готовы на 85-90 процентов и оставшаяся неделя будет как раз для того, чтобы втянуться в режим после нагрузок и на максимуме подойдем к официальным играм", - сказал Караваев в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
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