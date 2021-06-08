Головко: Сборная Украины готова к чемпионату Европы

Бывший игрок сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу подопечных Андрея Шевченко в товарищеском матче против Кипра (4:0)

"Украина очень хорошо выглядит в плане подготовки. Все футболисты, которые выходили сегодня (комментарий 7 июня - прим.), видно, что думают не сегодняшней игре, а о том, как стартовать (на Евро - прим.). Был момент, когда Кипру нужно было играть в контратаку и как по команде минимум 6-7 футболистов опускалось с этой не самой сильной командой ниже мяча. Это вселяет надежду о хорошей психологической подготовке к Евро. Хорошо, что сыграли на ноль.

Сейчас все складывается так, что команда готова к чемпионату Европы", - сказал Головко.