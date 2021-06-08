  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Победа над Кипром стала юбилейной для команды Шевченко в товарищеских матчах
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа над Кипром стала юбилейной для команды Шевченко в товарищеских матчах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинцы забили 200-й мяч на домашнем поле

Победа над Кипром стала юбилейной для команды Шевченко в товарищеских матчах

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Победа над Кипром (4:0) стала 50-й для сборной Украины в товарищеских матчах.

29 из этих побед команда Андрея Шевченко добыла на домашнем поле, 12 - в гостях и еще 9 - на нейтральном поле.

Кроме того, победный юбилей украинцы отметили двумя же голевыми юбилеями. Андрей Ярмоленко стал автором 200-го гола сборной (первый в ворота киприотов), а забитый мяч Александра Зинченко - 150 в контрольных встречах.

Читайте такжеЗинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Кипр
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Кипр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...