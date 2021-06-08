Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа над Кипром стала юбилейной для команды Шевченко в товарищеских матчах
Украинцы забили 200-й мяч на домашнем поле
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Победа над Кипром (4:0) стала 50-й для сборной Украины в товарищеских матчах.
29 из этих побед команда Андрея Шевченко добыла на домашнем поле, 12 - в гостях и еще 9 - на нейтральном поле.
Кроме того, победный юбилей украинцы отметили двумя же голевыми юбилеями. Андрей Ярмоленко стал автором 200-го гола сборной (первый в ворота киприотов), а забитый мяч Александра Зинченко - 150 в контрольных встречах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Победа Украины, интерес к Лунину и самый дорогой игрок УПЛ. Главные новости за 7 июня. Аудио
- Разгром от Украины, российская истерика из-за формы, потеря Испании. Главные новости за 7 июня
- Тренер Кипра: После довольно быстрого удаления наша игра сломалась
- Российский депутат Валуев - о форме сборной Украины: Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...