Победа над Кипром стала юбилейной для команды Шевченко в товарищеских матчах

Победа над Кипром (4:0) стала 50-й для сборной Украины в товарищеских матчах.

29 из этих побед команда Андрея Шевченко добыла на домашнем поле, 12 - в гостях и еще 9 - на нейтральном поле.

Кроме того, победный юбилей украинцы отметили двумя же голевыми юбилеями. Андрей Ярмоленко стал автором 200-го гола сборной (первый в ворота киприотов), а забитый мяч Александра Зинченко - 150 в контрольных встречах.