Военная хитрость и бандеровское заклинание: Как российское ТВ обсуждает форму сборной Украины - ВИДЕО

В России не могут угомониться по поводу формы сборной Украины.

Вот и пропагандистка Ольга Скабеева в своей передаче "60 минут" на канале "Россия 1" прокомментировала это событие, рассказав об этом с очень странными акцентами.

У ведущих и "экспертов" конкретно подгорает: как это так мы могли "их Крым" разместить на нашей форме, да еще и "бандеровское заклинание "Слава Украине" - "Героям Слава" добавить. Один из знатоков вообще заявил, что "нынешний бандеровский режим хуже секс-меньшинств".

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в госдуме РФ призвали УЕФА запретить Украине играть в новой форме.

Также добавим, что УЕФА одобрил форму сборной Украины в соответствии с правилами экипировки.