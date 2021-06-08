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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Военная хитрость и бандеровское заклинание: Как российское ТВ обсуждает форму сборной Украины - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В РФ не могут угомониться по поводу новой формы украинцев

Военная хитрость и бандеровское заклинание: Как российское ТВ обсуждает форму сборной Украины - ВИДЕО

фото - УАФ

Новина українською

В России не могут угомониться по поводу формы сборной Украины.

Вот и пропагандистка Ольга Скабеева в своей передаче "60 минут" на канале "Россия 1" прокомментировала это событие, рассказав об этом с очень странными акцентами.

У ведущих и "экспертов" конкретно подгорает: как это так мы могли "их Крым" разместить на нашей форме, да еще и "бандеровское заклинание "Слава Украине" - "Героям Слава" добавить. Один из знатоков вообще заявил, что "нынешний бандеровский режим хуже секс-меньшинств".

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины, однако в России возмутились присутствием Крыма, который РФ временно оккупировала в 2014-м году. После чего в госдуме РФ призвали УЕФА запретить Украине играть в новой форме.

Также добавим, что УЕФА одобрил форму сборной Украины в соответствии с правилами экипировки.

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В статье: Украина Евро-2020 Евро-2021
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Комментарии (6)
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kotigorok (Чернігів)
08.06.2021 в 12:27
коцапо-фашисти ніяк не угомоняться.
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+2
0
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Динамо-машина (Киев)
08.06.2021 в 12:23
А пуканы и пердаки всё горят и полыхают....
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+3
0
Ten0N (Leopolis)
08.06.2021 в 12:27
Это смысл жизни пропаг*ндонов
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 12:20
А по моему это на сайте не могут угомониться. Ну гавкают и гавкают, чего долдонить одно и то же?
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0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
08.06.2021 в 12:19
На России-то проблем нет. И половина населения не за чертой бедности, и зарплаты высокие, и в каждом доме газ, и рубль не падает... Шо там у хохлов? Форма с картой СВОЕЙ страны? Недопустимо! Надо засрать.
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+3
0
Ten0N (Leopolis)
08.06.2021 в 12:17
И нахрена давать ссылку на весь этот треш? Админы у*бались в г"вно?
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+2
0


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