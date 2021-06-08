Количество, но не качество. Спарринги сборной Украины оказались малоинформативными

Свой недавний спарринг-матч против Словении сборная Северной Македонии четко разделила на две части по таймам – с низким и высоким блоками. В первой 45-минутке мы видели игру с низко посаженной линией обороны, без прессинга, с малыми силами на чужой половине поля. После перерыва все было по-другому: линия защиты была выдвинута высоко вперед, в центре поля северо-македонцы встречали соперника прессингом, а к чужой штрафной площади шли большими силами. Симпатичнее будущий соперник сборной Украины выглядел именно во втором образе. Не стоит надеяться на то, что тренер балканцев этого не понял и против Украины на Евро-2020 сыграет от глухой обороны.

О Нидерландах и Австрии и вовсе говорить не приходится. Получается, что во время группового этапа чемпионата Европы сборная Украины ни в одном матче не будет играть так, как играла во время подготовки к Евро – то есть, с четкой позиции силы. И Бахрейн, и Северную Ирландию, и Кипр украинцы значительно превосходили в контроле над мячом, в количестве передач, в показателях движения по полю. И никакой возможности отработать процесс выхода из-под прессинга, игру на контратаках или силовой футбол в центре поля.

Пожалуй, матч с Кипром стал наименее информативным в этом плане. Северная Ирландия хотя бы создавала моменты после стандартов, заставив однажды или дважды Бущана по добротному вступить в игру. Бахрейн атаковал мало, но даже этого хватило, чтобы забить и указать на наше слабое место в воротах (Анатолий Трубин). Кипр же был мешком для битья.

И здесь зря прозвучали слова с нотками претензий к арбитру матча. У него тоже есть репутация и своей профессиональные цели, поэтому судить так, чтобы кому-то было хорошо и кто-то мог потренироваться в нормальных условиях, не собирался. Против Зубкова был фол, лишивший футболиста возможности забить гол – без намерения сыграть в мяч. Поэтому да: это пенальти и красная карточка. Кипр и без того был немощным, а после удаления и вообще утратил признаки самобытности.

Показательным в контексте малоинформативности этого спарринга может быть ситуация с Ильей Забарным. Никто раньше никогда не видел Илью в роли правого защитника, а против Кипра такая возможность подвернулась. Однако как следует оценить игру юного "динамовца" не сумел даже Андрей Шевченко – отстрелялся рядовыми фразами о "сыграл хорошо". На самом деле мы не узнали, как Забарный справился бы с новой ролью, осуществляй соперник на него давление. Ясно лишь, что Забарный не может подключаться к атакам так активно, как Соболь, Караваев или даже Тымчик. Но может ли защищаться безошибочно на новой для себя позиции? Вопрос без ответа.

Товарищеский матч против Кипра стал важным для сборной Украины с психологической точки зрения. Бросилось в глаза, как бурно футболисты реагировали на забитые мячи. Ярмоленко после реализованного пенальти кричал, словно раненый, но одержавший победу в схватке лев. Зинченко гол посвятил своей жене, Яремчук просто немного отвел от себя критику, реализовав один из энного количества голевых шансов на этом подготовительном сборе. Опять почувствовал вкус игры Судаков, попрактиковался даже подзабытый болельщиками сборной Украины Андрей Пятов. Кому-то матч все же пошел на пользу.

Руслан Малиновский во время контрольных матчей выглядел бледно. Возможно, это связано со слишком "глубокой" позицией Руслана на поле. Уже давно расследовано, что в "Аталанте" он раскрылся на позициях под нападающим, флангового полузащитника, в качестве плеймейкера. Иногда играл даже форварда. Когда же Гасперини использовал его в качестве опорного полузащитника, Малиновский проводил ничем не примечательный рядовой сезон. Андрей Шевченко, который, возможно, не является тренерским гуру, но который очень четко улавливает тренды, не может этого не знать. Однако мы видели перформансы в исполнении Зинченко, хорошую игру Зубкова, прорыв Ярмоленко, но не продуктивный футбол от Малиновского. А именно с ним связаны едва ли не самые большие украинские надежды на чемпионате Европы.

Малиновский в "Аталанте" стал лишь десятым футболистом по количеству проведенных игровых минут. В конце сезона он выходил в основе, но играли "бергамаски" преимущественно по графику одного поединка в неделю. Сборная – это немного другая история, особенно перед и во время чемпионата Европы. Здесь все очень скоротечно и играть надо много и часто. В марте, когда проходили матчи отбора к ЧМ-2022, Малиновский впервые в сезоне выходил в стартовом составе в трех матчах подряд. Возможно, секрет не лучшей игры Руслана в этих спаррингах скрывается именно в этом.

А, возможно, банально экономились силы. И действительно, зачем напрягаться в не самых стоимостных играх с Северной Ирландией и Кипром, когда впереди Нидерланды, Австрия и Северная Македония? Напрягаться нужно было Зубкову, место которого на левом фланге полузащиты / атаки не было нетронутым. Эта позиция в сборной Украины проблемная, но даже после малоинформативных спаррингов стало понятно, что кроме Зубкова там играть некому. Марлос не тянет больше тайма, да и левым фланг – это не его история. Виктор Цыганков априори не может быть бесполезным, но его состояние здоровья и кондиции вызывают беспокойство. Эдуард Соболь в этой роли – авантюра. Яремчук нужен в центре нападения (даже со своим низким уровнем реализации). Поэтому играть будет наверняка Зубков.

Помните спарринг с Нигерией (осень 2019-го)? Тогда не играл Степаненко, на его позиции пробовался Дмитрий Иванисеня, а после матча все хором пели, что без Тараса никак и никуда. Сейчас же такого сказать язык не повернется. Лидер "Шахтера" принял участие во всех трех майско-июньских товарищеских поединках сборной и произвел не лучшее впечатление. Ранее Тарас не позволял себе обрезок, передач в никуда, пассивного топтания с мячом в поединках с именитыми (и не только) соперниками. Или же так влияет психология? Неужели Степаненко "подкосила" та болезнь, из-за которой в "Шахтере" страдали и страдают бразильцы? Болезнь, связанная с выборочным настроем на матчи.

В контексте Степаненко не все так однозначно – на его позиции уже точно не безнадежным резервистом видится Сергей Сидорчук. Николай Шапаренко провел классный сезон в "Динамо", но это скорее конкурент для Зинченко. А там пробиться будет тяжело, особенно если Александр не сбавит обороты после вчерашнего поединка.

Вратарей напрягали мало, но и так понятно, что основным на Евро должен быть Бущан. Миколенко и Матвиенко неприкосновенны в защите, Караваев очень даже годится, когда нужно растягивать оборону соперника рывками и забеганиями по флангу. Но когда нужно будет внимательно защищаться и держать свою зону? Возможно, именно поэтому на правом фланге пробовался Илья Забарный? Хотя есть еще Тымчик.

Кривцов в этой сборной выглядит футболистом, не делающим погоды, но и каши не портящим. Судаков, Попов, Довбик – люди, для которых участие в чемпионате Европы – аванс на будущее. Хотя о Довбике можно говорить больше. Форвардов у нас мало, а хороших форвардов и вообще дефицит. С тем же успехом, с каким на поле в спаррингах выходил Беседин, Шевченко мог наигрывать на роль джокера и фактурного нападающего "Днепра-1". Собственно, после передачи Довбика Цыганков сумел сравнять счет в поединке с Бахрейном, тогда как Беседин может похвастаться разве что одним более-менее острым ударом во вчерашнем поединке с Кипром (а также голом из офсайда в одном из предыдущих поединков). Преимущество Беседина в том, что он лучше (благодаря опыту) выбирает позицию, продуктивнее борется за мяч. Но в плане скорости и плотности удара преимущества над Довбиком нет.

Ну и главный вопрос – тактика, которую Шевченко с помощниками выберет на матчи чемпионата Европы. Два из трех спаррингов Украина провела в формации с четырьмя защитниками. Такая тактика работала и во время квалификации к Евро-2020, а переход на игру с тремя защитниками выдавался скорее желанием Шевченко идти в ногу со временем, а не неотложной необходимостью. По сути, такая тактика принесла дивиденды только в матче со сборной Франции – в остальных поединках были вопросы. 4-3-3 или 4-2-3-1 кажутся более вариативными схемами для сборной Украины.

Но посмотрим на Евро. Ближайший матч уже в воскресенье.