Вылет сборной Украины в Румынию перенесли на вечер: известна причина

Сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Румынию, где планирует проводить подготовку к стартовому матчу против Нидерландов на Евро-2020. Причиной стали обильные дожди, которые накрыли Харьков.

По информации источника, вылет команды пришлось перенести на 17:00, хотя изначально он был запланирован на утро. Правда неизвестно, сумеет ли сборная улететь хотя бы в это время, поскольку дожди не прекращаются, а город, по предварительным прогнозам синоптиков, будет заливать где-то до 15:00.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).