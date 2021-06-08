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Вылет сборной Украины в Румынию перенесли на вечер: известна причина
Команда должна была отправиться утром
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Румынию, где планирует проводить подготовку к стартовому матчу против Нидерландов на Евро-2020. Причиной стали обильные дожди, которые накрыли Харьков.
По информации источника, вылет команды пришлось перенести на 17:00, хотя изначально он был запланирован на утро. Правда неизвестно, сумеет ли сборная улететь хотя бы в это время, поскольку дожди не прекращаются, а город, по предварительным прогнозам синоптиков, будет заливать где-то до 15:00.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
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