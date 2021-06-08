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Национальная сборная Украины

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Вылет сборной Украины в Румынию перенесли на вечер: известна причина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда должна была отправиться утром

Вылет сборной Украины в Румынию перенесли на вечер: известна причина

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Румынию, где планирует проводить подготовку к стартовому матчу против Нидерландов на Евро-2020. Причиной стали обильные дожди, которые накрыли Харьков.

По информации источника, вылет команды пришлось перенести на 17:00, хотя изначально он был запланирован на утро. Правда неизвестно, сумеет ли сборная улететь хотя бы в это время, поскольку дожди не прекращаются, а город, по предварительным прогнозам синоптиков, будет заливать где-то до 15:00.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Украина Евро-2020 Евро-2021
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
08.06.2021 в 13:27
Дощ в дорогу - на вдачу!
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