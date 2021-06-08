Дмитрий Михайленко: Нидерланды меняют схему, Украине по силам их обыграть

Бывший игрок сборной Украины и экс-наставник кипрского "Пафоса" Дмитрий Михайленко прокомментировал спарринг между Украиной и Кипром, закончившейся крупной победой "желто-синих" со счетом 4:0, а также оценил шансы команды Шевченко на Евро-2020.

- Что дала эта игра для нашей сборной с таким слабым соперником?

- Мне кажется, игру нужно разделить на до и после удаления у киприотов. До 35-й минуты соперник, играя в равных составах, еще сопротивлялся, а после удаления и пенальти в матче все стало ясно. Наша сборная с первых минут играла на скоростях, создавала голевые моменты, несмотря на то, что гости всей десяткой садились за линию мяча. При такой плотной игре Яремчук имел два момента забить. Это хороший показатель и хороший знак, что полузащитники продуктивно обслуживали нападающего. Тот же Ярмоленко брал игру на себя, удерживал мяч, и хорошо комбинировал. Зубков эффективно открывался за спину защитникам, таким образом, создавалось давление на ворота соперника. Видно было, что ребята получали удовольствие от игры. После удаления киприоты сдались, наша сборная получила еще большее преимущество. Более важно оценить и получить информацию именно в первый 35-минутный отрезок поединка.

- Но, как и со сборной Северной Ирландии, так и в этом матче хромала реализация моментов. Много создаем, но нет концовки. К тому же, и ирландцы, и киприоты в силу своей, мягко говоря, средней квалификации не создавали нам никаких проблем. Вследствие чего наша сборная не могла определить свои недостатки, над чем нужно работать.

- Да, с одной стороны оба соперника не создали нам проблем в обороне, хотя Северная Ирландия способна это делать, но по каким-то причинам это не получилось. Что касается Кипра, то в матче с венграми, они создавали моменты у чужих ворот. Может если бы они с Украиной отыграли до конца в равных составах, можно было бы о чем-то говорить. А так игра для нашей сборной получилась не информативной, чтобы понять проблемы в обороне.

- Это получился матч хорошего настроения перед финальными баталиями на Евро.

- Видимо, подбирали таких соперников, чтобы на хороших эмоциях закончить подготовку к Евро, и уехать с победой на решающие и трудные поединки финала. Есть крупная победа, положительные эмоции, что еще надо!

- В первом же матче нас ждут хозяева - сборная Нидерланды. В контрольном матче против Шотландии они ничем себя не проявили, сыграв 2:2. Такую сборную есть шанс обыграть.

- Не видел голландцев против Шотландии, наблюдал их игру с Грузией. Думаю, нам по силам обыграть хозяев. Мне кажется, что у нас сейчас лучше поставлена игра, чем у нидерландцев. Они меняют схему, в последнем спарринге играли в три центральных защитника, одним словом в поиске своей лучшей игры. Мы имеем хорошие шансы, чтобы удачно стартовать. Но, тем не менее, игра на игру не похожа, все-таки Нидерланды считаются хорошей командной. Повторюсь: качество игры нашей сборной позволяет надеяться, что мы можем выйти из группы, как с первого, так и со второго места. Надежда как никогда высока.

- Что пожелаете ребятам и тренерскому штабу сборной?

- Хочу, прежде всего, пожелать веры в свои силы, избежать травм и болезней, учитывая время, в котором мы живем. Если будет вера в себя, и к ней немного удачи, то все получится.